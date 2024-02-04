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史丹斯勞縣批准延長緊急護理時間

記者江碩涵／中谷報導
史丹斯勞縣想爭取凱薩（Kaiser Permanente）、Sutter Health這類大型醫療業者進駐。圖為凱薩醫療的示意照。（美聯社）
史丹斯勞縣想爭取凱薩（Kaiser Permanente）、Sutter Health這類大型醫療業者進駐。圖為凱薩醫療的示意照。（美聯社）

根據KCRA3報導，位於中谷的史丹斯勞縣（Stanislaus County）議會2月1日一致批准了一項價值30萬美元的協議，擴大德爾波多衛生保健中心（Del Puerto Health Care Center）的緊急護理時間和服務，主要原因是當地缺乏緊急護理。

德爾波多衛生保健中心醫療主任羅德里格斯（Dr. Jose Rodriguez）表示，由於交通因素，當地只要到了周末就相當缺乏醫療服務，擴大德爾波多衛生保健中心將替當地節省更多金錢以及時間，對社區來說是一件好事。

羅德里格斯說，在擴建衛生保健中心之前，該地區「沒有任何緊急護理」的醫療。當地縣議員康迪特（Chance Condit）表示，自從1998年以來，33號高速公路的整個路段，從Newman 到Crows Landing、Patterson、Wesley 和Grayson，只要周末下班後，就幾乎沒有任何醫療服務。

根據KCRA3報導，當地的健康中心目前開放時間為每周二和周四下午5時至9時，而且只用於緊急護理。

康迪特說，議會正在考慮長遠問題，也正在努力吸引有興趣投資社區長期醫療服務的提供者，這是實現這一目標的第一步，為了找到像凱薩（Kaiser Permanente）、Sutter Health這類的大型醫療業者，議會必須向他們證明，在經濟與資金上提供可行的方案。

康迪特指出，帕特森（Patterson）是史丹斯勞縣發展最快的城市，位於莫德斯托西南約17英里處。史丹斯勞縣位於中谷地區，全縣人口約55萬。

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