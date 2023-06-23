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風暴侵襲家園 可提災損申請

記者江碩涵／灣區報導
聖他克拉拉縣府於洛斯蓋圖設立災後重建中心，有許多加州政府人員在現場協助需要的民眾登記，歡迎到場諮詢。（聖縣提供）
聖他克拉拉縣府於洛斯蓋圖設立災後重建中心，有許多加州政府人員在現場協助需要的民眾登記，歡迎到場諮詢。（聖縣提供）

去年底開始南灣面臨氣候異常狀態，風雨特強，許多人家園都遭受冬季風暴侵襲需要經費修繕。聖他克拉拉縣府表示，美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）現正接受民眾的災損申請，縣府也於洛斯蓋圖設立災後重建中心，有許多加州政府人員在現場協助需要的民眾登記，歡迎到場諮詢。

FEMA今年5月修訂先前發布的重大災難聲明，將聖他克拉拉縣納入個人協助計畫，其中包括了臨時緊急住房或用於主要住宅房屋維修的資金，以及醫療、牙科、個人財產與災害相關的運輸、搬運和保管費用等。

聖他克拉拉縣府表示，目前在洛斯蓋圖設立災後重建中心，FEMA和其他加州相關部門人員也會在現場協助需要的民眾登記，除此之外，會有兩輛流動登記中心在聖縣南部消費者與環境保護局停車場（地址：80 Highland Ave., Building K, San Martin, CA 95046），方便受災居民前往諮詢、登記、獲得協助。也可以選擇致電800-621-3362，詢問聖他克拉拉縣居民災後復原協助，此電話24小時可接。

活動：南灣家園受冬季風暴影響補助申請；時間：6月28日上午9時至中午12時；地點：The Pavilion at Redwood Estates 21450 Madrone Dr., Los Gatos, CA 95033。

加州 風暴

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