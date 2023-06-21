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特斯拉車禍頻傳 疑自駕最新版本有缺陷

記者葛歆睿╱南灣報導
最近特斯拉車禍不斷，可能與其最新的自動駕駛軟件版本FSD V11.3.4存在嚴重缺陷有關（記者葛歆睿翻攝）
最近特斯拉車禍不斷，可能與其最新的自動駕駛軟件版本FSD V11.3.4存在嚴重缺陷有關（記者葛歆睿翻攝）

最近，特斯拉車禍不斷，上周二到周四連續三天就發生了至少三起涉及特斯拉的致命車禍。華人特斯拉車主在社群媒體奔走相告，擔憂特斯拉最新的自動駕駛軟件版本FSD V11.3.4可能有缺陷。

13日凌晨5時25分左右，佛萊斯諾縣桑格市（City of Sanger）一名23歲警員駕駛一輛2022年特斯拉Model Y撞到涵洞後翻車。司機死亡，乘客受中等傷勢。

14日下午2時左右，洛斯蓋圖的一名44歲女子帶著她12歲的女兒，駕駛一輛2021年白色特斯拉Model Y，在聖他克拉拉的San Tomas Expressway上撞到一棵樹上，兩人不幸身亡。

15日凌晨2時10分左右，在佛羅里達州邁阿密，一輛黑色特斯拉轎車失控撞上了混凝土護欄，造成8車連環車禍。特斯拉司機當場死亡，10餘人受傷。

再之前，6月5日凌晨發生在俄勒岡洲5號洲際公路上的事故造成1人死亡，5月30日傍晚發生在聖馬刁縣佩斯卡德羅（Pescadero）1號公路上的事故造成2人死亡。

雖然警方尚未明確表示以上全部案件都與特斯拉的自動駕駛有關，但其中三起發生在凌晨，正是特斯拉車主傾向於使用該功能的時段，不禁讓人聯想。另外，有華人特斯拉車主在社群媒體發文提醒，最近更新的自動駕駛軟體版本可能有缺陷，會不受控制的拐彎，或許與事故有關，最好等下個版本的更新。

特斯拉 社群媒體 車禍

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