阿縣議員郝伯特 撥款5萬助APAPA

阿拉米達縣議員郝伯特、亞太公共事務聯盟創始人尹集成、夫人黃春芳、三谷分會主席梁潔行等參加了撥款活動。（受訪者供圖）

阿拉米達縣議員郝伯特（David Haubert）29日表示，撥款5萬給亞太公共事務聯盟（APAPA）的三谷分會和佛利蒙分會，以彌補疫情 中給該非營利組織帶來的募捐等影響，幫助其恢復正常運營。

當天郝伯特、亞太公共事務聯盟創始人尹集成（C. C. Yin）、夫人黃春芳（Regina Yin），三谷分會主席梁潔行（Margaret Liang）等參加了撥款活動。

郝伯特表示，兩年來，阿拉米達縣有相應基金幫助受到新冠疫情影響的組織。而APAPA明顯受到疫情影響，無法舉行年度募捐活動，也沒有管道推動付費會員的增加。因此，決定撥款，有助於APAPA彌補一些籌款損失和會費損失。總計5萬元撥款，其中2萬5000元給APAPA佛利蒙分會，2萬5000元給三谷分會。

郝伯特說，他認識APAPA好幾年時間，對其工作頗為尊重。他本人也與APAPA合作，為學生提供實習機會。他是該組織的鑒定支持者，這次撥款是表達支持，也是為了紀念亞太裔傳統月。「2015年，我當選都布林市長後，他們邀請我參加農曆新年慶祝活動，我第一次看到舞獅活動，印象深刻。」

郝伯特說，即使在疫情前，仇亞犯罪也存在很長時間。疫情將人身上的惡暴露出來。「我們必須始終站起來反對仇亞犯罪。不幸的是，我相信在未來它將再次出現，我們將做好準備，不允許發生，用重拳懲罰仇亞犯罪。有的地區對仇亞犯罪軟弱，才導致其日漸猖獗。」

梁潔行表示，感謝郝伯特撥款。他一向支持亞裔 社區。此前有人快閃搶劫三谷地區的商店，他決定安排警員保護。亞裔社區進行文化交流時，郝伯特第一個參與，十幾年都如此。當亞裔社區需要和政府部門溝通交流時，他也會幫忙。

梁潔行表示，2萬5000元的籌款將用於推廣APAPA的影響力，增強該組織的會員制，並推動實習計畫 ，為青少年創造更多參與社會、領導社會的機會。此外還將舉行精神健康方面的講座。明年還希望打造城市領導力論壇，並推動APAPA與三谷地區城市的警長見面，討論提高亞裔認識，仇恨亞裔犯罪的情況，瞭解如何改善。也希望助推亞裔居民和警長的交流，讓亞裔社區學會保護自己。尤其是老人，遇到不公正待遇，學會該如何反應。