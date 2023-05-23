聯邦保險拒給付阿茲海默藥 協會抗議

阿茲海默協會將舉辦和平示威，希望聯邦重新考慮用藥給付。（阿茲海默協會）

由於聯邦醫療保險 去年拒絕給付已獲得聯邦食品藥物管制局批准的藥物，影響大批阿茲海默患者，阿茲海默協會華裔社區推廣經理張珮寧22日指出，協會將於5月24日（周三）上午11時30分，與其他倡導者組織群眾至舊金山第七街90號聯邦大廈（Federal Building, 90 7th Street, San Francisco）抗議，希望聯邦改變政策收回成命。

食品藥物管制局先前已批准了兩種「抗澱粉樣蛋白」療法分別是「Aduhelm (aducanumab)」以及「Leqembi (lecanemab)」。該療法是一種新的疾病緩解療法，適用於早期阿茲海默症 患者。而管理聯邦醫療保險的CMS，去年卻發布規定，限制抗澱粉樣蛋白阿茲海默症治療給付，就算已被食品藥物管制局批准也一樣。

阿茲海默協會表示，阿茲海默患者人數很多，光是在加州 就有將近69萬的65歲及以上者患有阿茲海默症。由於聯邦醫療保險不給付，光是過去在短短一年多的時間裡，就有80萬名失智症患者失去治療機會。

因此阿茲海默協會與倡導者將齊聚一堂，要求緊急批准治療方法。集會當日還會邀請一位早期阿茲海默症患者，以及一位目前正在照顧患有阿茲海默症母親的照護者演講。

協會表示，被聯邦拒絕給付的治療，是臨床上被證明可以減緩疾病的進展。而絕大多數阿茲海默症研究人員和臨床醫生也都認為患者應該獲得醫療保險，可以替病患爭取更多的時間，讓他們有機會與親人聚在一起、享受生活。