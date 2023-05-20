雇用新畢業生人數 聖荷西冠全美

聖荷西地區雇用大學應屆畢業生的比例冠全美。（取自薪資和人力資源公司官網）

根據薪資和人力資源軟件公司Gusto 5月份的報告，聖荷西 都市區去年雇用的新畢業生人數最多，超過了美國其他主要都市區。然而，一些新畢業生可以期待六位數的薪水，但仍要面對整體冷卻的就業 市場和矽谷高昂的生活成本。

研究發現，從2022年4月以來，聖荷西的新畢業生招聘平均增幅最高，為9.6%，超過了其他主要城市，如休斯頓的8.5%，紐約市的8.0%和邁阿密的7.9%。

此外報告發現，雖然聖荷西是全國唯一為新畢業生提供六位數工資的地區，平均工資為10萬2839元，但如果按生活費用調整，這一數字驟降至平均工資5萬7580元。

聖荷西州立大學SJSU職業教育部 （Career Education）副主任曼紐爾（Anita Manuel）說，該城市的高生活成本對該地區的畢業生來說並不奇怪。她說，該地區有很多大學畢業的學生願意在聖荷西及其周邊地區工作，因此解決高生活成本問題需要，應成為當地領導人的優先事項。

儘管最近科技界的裁員成為頭條新聞，但Gusto經濟學家和研究報告作者帕杜（Luke Pardue）表示，小型科技公司正在積極尋找招聘畢業生。

報告發現，2023年5月，20-24歲的人的招聘率為5.4%，與去年這個時候的7.2%相比仍然明顯偏低。但是，零售業等行業的招聘有上升趨勢，研究報告指出，諸如食品企業的電子商務等非傳統的工種在上升。但在聖荷西，科技仍然是新畢業生的主要行業。

聖荷西州立大學就業部（Employer Engagement）助理主任特里科夫斯基（Lisa Trikofski）說，該大學看到越來越多尋求招聘的雇主，特別是在教育和地方政府。聖荷西市報告有數百個職位空缺，這也是整個聖他克拉拉縣的問題，當時曾有數百名教師離開了昂貴的灣區。

矽谷拉丁裔聯盟執行長洛佩斯（Gabriela Chavez-Lopez）說，雖然鑒於聖荷西的多元化產業，強勁的招聘並不令人驚訝，但有色人種的學生需要額外的宣傳和支持，以使他們獲得更好、更高薪的機會，留在這座城市。該非營利組織通過其拉丁裔經濟促進計畫（Latina Economic Advancement Program）提供職業發展。

帕杜說，當地領導人應該密切關注新畢業生的雇用率，因為這些員工現在和將來都會對經濟做出巨大貢獻。