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殺害鮑勃‧李兇嫌 一名女子稱曾遭其攻擊

編譯廖宜怡╱綜合報導
一名女子稱，曾遭殺害Cash App創辦人鮑勃‧李（右）的兇嫌莫梅尼（左）攻擊。（電視新聞截圖）
一名女子稱，曾遭殺害Cash App創辦人鮑勃‧李（右）的兇嫌莫梅尼（左）攻擊。（電視新聞截圖）

一名女子向警方表示，本月在舊金山市中心刺死Cash App創辦人鮑勃‧李（Bob Lee）的兇嫌曾對她做出人身攻擊。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）獲得的一份艾姆瑞維爾（Emeryville）警方報告，這名女子稱，涉嫌殺害鮑勃‧李的科技公司創辦人莫梅尼（Nima Momeni）是一個情緒容易突然變得暴躁的人，曾在莫梅尼位於艾姆瑞維爾的公寓抓住她並用力推她。

女子告訴警方，她和38歲的莫梅尼並非男女朋友，以清潔其住處作為交換，莫梅尼允許她睡在他客廳的沙發上。

女子表示，去年8月1日下午，她正在廚房裡，莫梅尼突然下樓大聲叫她收拾行李離開，兩人發生爭吵。當時莫梅尼抓住她的手臂和腰部，把她用力推向櫥櫃。警方報告寫著，當警察抵達位於Harlan Street 4000號路段的公寓外時，女子看起來情緒激動，幾乎落淚。

警方在報告上寫道，這名女子最初不想追究責任，但後來改變了主意。警察詢問莫梅尼是否攻擊女子，他予以否認。警方後來以攻擊輕罪結案，釋放了莫梅尼，而阿拉米達縣地檢處也決定不對莫梅尼提出指控，但發言人不願透露原因。

莫梅尼的律師坎尼（Paula Canny）表示，8月發生的事並不是什麼大事，沒有人被捕，也沒有立案。

莫梅尼4月4日凌晨2時30分在海灣大橋（Bay Bridge）下的街道上以菜刀刺死鮑勃‧李，被舊金山檢方指控謀殺。檢察官表示，莫梅尼是在質問鮑勃‧李與其妹妹的關係與他們是否一起吸毒後行兇，但他們之間的關係還未被披露。

在刺死鮑勃‧李被捕之前，莫梅尼有非暴力犯罪前科，過去曾因酒駕、無照駕駛和銷售非法彈簧刀被捕。

這起命案引起全美關注的部分原因是，一些科技業領導人和居民起初以為，鮑勃‧李的死亡與舊金山猖獗的暴力犯罪有關，沒想到他是被熟人所殺。

坎尼表示，這起命案的背後故事比到目前為止已公布的訊息要多得多，並稱證據不支持謀殺指控。莫梅尼仍未獲保釋，他將於25日將出庭應訊。

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