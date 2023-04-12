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州第24選區眾議員 朱感生有意再次競選

記者王子涵╱聖荷西報導
朱感生有意再次競選州第24選區眾議員席位。（記者王子涵╱攝影）
朱感生有意再次競選州第24選區眾議員席位。（記者王子涵╱攝影）

根據州競選財務委員會的文件顯示，前加州眾議員朱感生（Kansen Chu）有意再次競選州第24選區眾議員席位。

71歲的朱感生表示，他正在與社區成員和支持者交談，權衡自己的選擇。他已經以「朱感生競選2024州眾議員」的名義向州府提交文件。

「我肯定有意參選，但是目前還沒有準備好公開。」朱感生說。

第24選區眾議員目前由華裔李天明（Alex Lee）擔任，該選區包括佛利蒙、密爾比達、紐華克以及聖荷西與聖他克拉拉市的部分地區。朱感生曾在2022年競選該席位，但未成功。他的超半數選票來自於亞裔選民。

佛利蒙市議員邵陽表示，朱感生是一個好的領導者，自2014年結識到朱感生後，了解到他在公共安全和小商業發展的倡議。「經驗很重要。」邵陽說，「多年來，朱感生在不同級別的政府工作，在社區中有很深的根基。」

朱感生從2002年開始從政，擔任Berryessa聯合學區的學委。2009年至2014年，他作為聖荷西第4區的市議員。隨後，他成功當選加州第25選區眾議員，任職時間從2014年至2020年。期滿後，他出人意料地離開州府，返回聖他克拉拉縣競選第3區縣議員，但敗給現任縣議員李洲曉（Otto Lee）。2021年，他返回了Berryessa聯合學區的董事會繼續工作。

朱感生指出，重新回到沙加緬度執政將不是問題，先前離開州府是因為要照顧他的家人和母親，他的母親現已去世。「通勤對我來說不再是一個大問題。」朱感生說，「孫子們已經長大，不需要我太多的照顧。」

朱感生表示，他將繼續關注心理健康和公共安全事業。「我在公共服務領域工作了20年，而我在尋找一個繼續服務的機會。」朱感生說。

25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）
朱感生（右）有意再次競選州第24選區眾議員席位。（記者王子涵╱攝影）
朱感生（右）有意再次競選州第24選區眾議員席位。（記者王子涵╱攝影）

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