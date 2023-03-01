加州發展最快 都布林十年人口倍增

部分居民認為，都布林的快速發展對當地造成了一些問題。（取自推特）

1990年就在東灣都布林（Dublin）開業的Zac’s咖啡 店裡有一幅壁畫，畫出了這座城市東部山丘在冬雨過後呈現的深綠色。

在咖啡店裡為幾位常客倒咖啡的里德（Mona Reed）說：「這正是都布林過去的樣子。我上高中時，這裡全是鄉間小路。」

如今，城東那些青山已經發生翻天覆地的變化，現在滿是住宅開發區和精品購物中心，這些是都布林在過去十年中爆炸式發展的證據。都布林的發展登上了頭條新聞，它被定位為灣區少數幾個蓬勃發展的城市，為現在超過7萬名的居民提供了經濟機會。

有人問，都布林接下來還會發生什麼變化，以及它是否能保有社區意識。

都布林最初是作為一個十字路口地區於1982年建市，目前仍是一個夾在兩條主要州際公路之間的城市。過去十年裡，它成為了加州發展最快的城市。

根據美國人口普查局的數據，都布林的人口在這十年裡幾乎增加了一倍，從2010年的4萬6036人增加到2020年的7萬2589人，增加得最多的是亞裔 人口，現在的亞裔人口是十年前的三倍。Zac’s咖啡店的韓裔 老闆朴金（Kim Pak，音譯）表示，他們現在的亞裔顧客是開業以來最多的。

都布林爆炸式成長的另一個主因是興建了大量新住房，自2010年以來已興建了超過8000個單位。

在2000年代擔任都布林市議員的麥可米克（Claudia McCormick）表示，市議會當時批准了許多住房開發案，目的是為了幫助都布林建立更多以社區為導向的住宅區。

麥可米克說：「我對此寄予厚望。我嘗試要求開發商給我們幾畝土地蓋一座教堂，讓這些地方更像一個社區。但很難，因為涉及到金錢。」

麥可米克說，現在的都布林有如兩個獨立的城市合併起來，西邊有老城區和建於50年代的房屋，東邊則是新開發區，包括新住房、購物中心、各式商店。麥可米克說：「我們比較想要一個整體的都布林。」

十年前搬進東都布林的關大衛（David Kwan，音譯）表示，他對都布林的發展並不感興趣，但他知道一些居民認為都布林的發展方向是錯誤的。這些居民提出反對新開發案的請願書，並在網路上抱怨交通堵塞和學校學生太多。關大衛說：「人們表現得十分慷慨激昂。」

不過，居民的反對並沒有起太大的作用。都布林市議會去年5月已批准在東部山區再建573個新住房單位。

都布林經濟發展局局長韋瑟福特（Hazel Wetherford）說：「開發計畫一定有人贊成、有人反對。本市是三谷（Tri-Valley）中較新的社區之一，由於一切都是新的，所以有成長的煩惱。」