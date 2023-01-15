封面故事／芬太尼混入古柯鹼 紐約菁英接連喪命

一名攝影記者在緝毒局總部的「芬太尼的面孔」展覽拍攝展品，許多人擔憂這種藥物可能像萬聖節糖果一樣分發。（美聯社）

吸食古柯鹼曾是紐約「菁英們」的不良嗜好之一，在這樣的遺緒之下，與古柯鹼同屬鴉片類藥物、卻更危險的「芬太尼」(Fentanyl)正在席捲紐約。

華爾街 日報(The Wall Street Journal)記者派翠克(Margot Patrick)在專題報導中，講述三名紐約客的故事。這三人都有正當職業，大好前程，最終卻因吸食過量芬太尼而在幾天內接連喪命。

混古柯鹼 吸毒過量

根據檢方說法，這三人的共通點，就是在2021年3月17日的聖派翠克節晚上，在曾經讓紐約充盈著綠色三葉草的熱鬧遊行、連續第二年取消的時候，透過線上管道向藥頭奧爾特加(Billy Ortega)購買古柯鹼，卻因吸食的古柯鹼摻有芬太尼，導致吸毒過量而死。

兩名吸毒者睡在洛杉磯的一條小巷裡。（美聯社）

案例1：38歲，女碩士，假名買貨

3月17日當天，阿曼達‧謝爾(Amanda Scher)的父母收到一張她傳送的照片，是一台載運新冠肺炎病歿者的運屍用冷藏卡車；擁有紐約大學碩士學位、身為社工師的她，在當時新冠病毒肆虐，只有30%市民接種疫苗的紐約，依然搭乘地鐵上下班，到布朗士的蒙特費爾醫學中心(Montefiore Medical Center)照料癌症病友。

謝爾的父親布魯斯(Bruce Scher)表示，她從不抱怨工作，因為她認為這是她的專業，更是她的天職；一名謝爾的朋友說，當她出門遛著她最愛的吉娃娃與柯基的混種狗「茲瓦」(Ziva)的時候，大概就可以有五位以上的街坊鄰居或路人向她打招呼。

但在2021年3月這段時間，紐約宛若空城，謝爾居住的曼哈頓 格林尼治村(Greenwich Village)亦然，街上一片闃然，室友全數紛飛，遠離這座都市；為了對抗孤獨，謝爾開啟了夜間的私人病患諮詢服務，還有奧爾特加後來向檢方聲稱使用假名傑森·梅莉莎(Jason Melissa)「買貨」的訊息。

「有批新貨」有一點強

「先說，還是跟星期天一樣嗎？那實在是不太好(笑)，我必須擺脫一切」；「不，有批新貨」；兩個小時後，也就是為奧爾特加送貨的雷尼(Kaylen Rainey)出現在她的公寓附近的監視器畫面後不久，謝爾回覆奧爾特加：「這真是太好了」。

布魯斯表示，謝爾「孤身一人在家，我想她應該是很痛苦。」

謝爾最後一名病患諮詢在當晚8時進行，大約晚上9時結束，之後她窩在沙發裡，打開電視。

這時候，奧爾特加發來訊息：「嘿，可別一次嗑太多，這真的非常強的」；「是、老闆，我知道了」；「哈」。

第二天早上，與謝爾遛狗的人發現她倒臥在沙發上，已無氣息，享年38歲。

而她的手機顯示三通來自奧爾特加的未接FaceTime來電，還有一則早上才發送的訊息：「嘿，妳能回個電嗎？我要趕快向妳確認些事。」但謝爾已無法再回應。

洛杉磯縣驗屍官辦公室職員掩蓋一名服藥過量、死在人行道上的遊民屍體。根據洛杉磯縣公共衛生部發布的報告，該市一年內有近2000名無家可歸者死亡，服藥過量是700多人的主要死因。（美聯社）

案例2：29歲，女律師，只想嘗試

住在曼哈頓東村(East Village)、伊朗裔出身的茱莉亞·加拉曼尼(Julia Ghahramani)，2020年5月從哥倫比亞法學院畢業後，在艾金甘普法律事務所(Akin Gump Strauss Hauer & Feld)開啟她的律師生涯。

受過良好教育、前途無量的紐約菁英吸食古柯鹼、芬太尼，付出生命的代價，令人嘆息。(美聯社)

高中時 立志改變世界

加拉曼尼的家人表示，她高中時就立下改變世界的志向；加拉曼尼讀大學時，2018年佛州校園槍擊案促使她成為控槍遊行「為我們的性命而走」(March for Our Lives)的主要發起人之一，當時她站在台上發表演說時，底下摩肩接踵的集會參與者達15萬人；成為律師後，她還為移民提供免費法律諮詢。

平常都在康乃狄克州格林威治(Greenwich)老家遠距工作的加拉曼尼表示，在慶祝3月下旬的波斯新年的家庭旅行之前，她必須到紐約完成一些工作才行；到當月17日晚上，加拉曼尼在東村的公寓向奧爾特加發訊息：「你能過來嗎？」

「如果妳要的話，現在就把貨送到妳手上」。

檢方掌握的監視器畫面顯示，加拉曼尼發送訊息後不到十分鐘，雷尼就抵達她的公寓門口；奧爾特加將貨發給她的六小時後，他不斷傳訊息給加拉曼尼：「哈囉」，「嘿，有看到訊息嗎？」，還打了七通電話，但都沒人回應。

第二天早上，加拉曼尼的朋友到她的公寓，發現她手裡還握者手機，卻已沒了氣息，享年26歲；她買的波斯式糕點還安放在冰箱裡。

加拉曼尼的父親、創辦投資研究公司的薩珊(Sassan Ghahramani)表示，這個消息宛若「晴天霹靂」；他說，加拉曼尼就算過八輩子也不可能會去碰芬太尼。

薩珊說，加拉曼尼「犯了錯，想試試古柯鹼，卻不知道裡面有芬太尼，竟讓她送命」，就像是「在禁酒時代喝到毒酒」那樣。

芬太尼的藥效是海洛因50倍，和紐約市大量用藥致死的案例有關。（Getty Images）

案例3：40歲，明日之星，稱想獨處

姆坦吉(Ross Mtangi)父親來自辛巴威，母親為愛爾蘭與義大利混血，在羅德島州東普羅維登斯(East Providence)一間受補貼住房長大；2021年3月時，姆坦吉從曼哈頓第三大道上的East 30s公寓頂層、可俯瞰這座都市島嶼的29樓離開，準備參加瑞士信貸(Credit Suisse)的會議。

幽默面對階級、族裔困擾

姆坦吉的朋友表示，他性格幽默，卻又不失沉著冷靜的風度，讓他自進入哈佛大學就讀後，面對社會階級、族裔問題等困擾時，往往能夠大而化之；此外，他熱愛運動，喜歡籃球鬥牛，一跑步就是五哩，或是從曼哈頓騎腳踏車到布魯克林拜訪他妹妹的家。

姆坦吉在哈佛大學的時候，開始著迷於華爾街的金融遊戲，從在摩根大通(JPMorgan Chase)與美國商業銀行(Bank of America)衍生性金融商品交易員開始，到成為瑞士信貸的交易業務主管，負責率領一個涵蓋企業股票及股市指數的複雜交易團隊。

去年3月春假期間，佛州勞德岱堡海灘分發減少藥物過量服用的解毒劑。 (美聯社)

華爾街金童 卻壓力沉重

姆坦吉最有名的業績，就是在快要離開美國商業銀行、準備加入瑞士信貸前不久，抓住一次短暫的市場波動時機，為美商銀賺進約1億元。

姆坦吉是華爾街潛在的明日之星，出入於肉品加工區(Meatpacking District)的豪華俱樂部之間，門衛看到他時總是親切頷首。

不過在2021年3月的那一陣子，姆坦吉無法在銀行總部的交易廳內揮灑自己的能力，只能關在家裡工作，雖然曼哈頓景色迷人，但工作壓力沉重；16日時，姆坦吉將他的筆記型電腦收到他的行囊裡，向他的女友表示有工作上的事情，必須離家去辦公室。

姆坦吉住進自家附近一間旅館的房間裡， 17日上午，他跟女友及家人表示，他一切都好，但是「想要獨處一下」。

姆坦吉住進旅館之後也投入工作，包括跟他的主管艾伯特(Michael Ebert)通話等；此外，他還下訂一批古柯鹼，當天晚上，頭戴棒球帽、臉上戴口罩，揹著斜背背包的雷尼，出現在旅館的監視器畫面中。

17日晚上，艾伯特一直等不到後續的姆坦吉回電，到隔日，他也沒有現身在瑞士信貸的會議；事情亂做一團，發覺男友失聯的女友打電話給姆坦吉的家人，艾伯特也同時打電話給姆坦吉的妹妹，表示他已無法聯絡上她的哥哥。

姆坦吉的妹妹與女友通過信用卡的繳費紀錄，找到了他住進的旅館，當她們進到客房內後，發現姆坦吉已經沒了氣息，享年40歲。

姆坦吉死後三周，他的女友平安產下一子。

加州聖塔莫尼卡的Snapchat總部附近，Maria Ortega（右）手持死於芬太尼中毒的兒子Adrian De Jesus的照片，抗議青少年透過Snapchat軟體獲得非法藥物。 （Getty Images）

販毒者：愧疚，貨不純但照賣

奧爾特加的律師表示，他的客戶住在新澤西州，是一名全職父親；但是檢方說，他在家裡的同時，也在操控著毒品 交易。

至於雷尼，則住在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的社會住宅，該房屋登記在奧爾特加的家人名下，平時與一名同夥租用Zipcars到紐約市各地為他「送貨」。

檢方表示，奧爾特加向謝爾及加拉曼尼傳送的訊息，表明他知道這批古柯鹼的貨「不純」，而且對此心懷愧疚感；此外，在2021年3月17日發送貨物給三名紐約客後，雷尼傳送一張有家用芬太尼檢測試劑的螢幕截圖給他。

但儘管如此，在憾事發生之後，奧爾特加依然與雷尼等團夥從事販毒，直到被捕為止。

檢方表示，與奧爾特加一道，兩人要為這三名紐約客之死負責，還有運輸、販賣毒品等罪刑；但是他們均不認罪，這些案子仍待法院審判。

三名前途無量，受過良好教育的紐約客，會去碰古柯鹼，除了疫情造成的疏離、孤立、壓力之外，也與紐約自1980年代以來「菁英們」喜好吸食古柯鹼的不良嗜好有關；到現在，紐約客吸食古柯鹼的比率依然高於全國的2%左右。

洛杉磯無家可歸的癮君子布蘭迪斯·喬西（左）用一根吸管，將芬太尼煙霧吹進吸毒成癮的瑞安·史密斯的嘴裡。（美聯社）

微量芬太尼就能致命

至於芬太尼，則是一種受到高度管制的鴉片類藥物，最主要的目的是用來當作嚴重癌症病患的止痛藥；但由於它製備成本低廉，一些藥頭會將其摻入如古柯鹼、海洛因等同屬鴉片類藥物，價格卻更高毒品裡頭，甚至偽裝成合法藥物出售。

芬太尼受到高度管制的主因，是因為它的效力較許多毒品更強，只要微量的芬太尼就足以致人於死；在過去吸食古柯鹼難上新聞版面的紐約，摻有芬太尼的古柯鹼成為災難，導致過去10年來，因芬太尼而死的人數翻了兩倍，2020年，980名因古柯鹼喪命的紐約客中，81%係因裡頭摻有芬太尼。