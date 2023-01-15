人物／比利 球王一生的美麗比賽

當年在球場上的比利，以他充沛的活力、想像力、和超乎常人的視野，樹立巴西國家隊具備速度、攻勢流暢的「美麗比賽」風格。 (美聯社)

「球王離去，但他的足球 魔法將永留世間，比利 就是永恆。」20世紀最傑出的運動員之一、主宰足壇的上帝——巴西 球王比利（Pelé）12月29日於巴西當地時間下午3點27分因癌症引發的多重器官衰竭病逝，享壽82歲。比利在2021年9月被診斷出罹患結腸癌，此後接受手術切除腫瘤、長期與癌症搏鬥；2022年11月29日比利因病情日益惡化、腎臟及心臟也出現問題而在巴西聖保羅愛因斯坦醫院（Albert Einstein hospital）入院治療。12月29日，愛因斯坦醫院發出聲明證實「我們親愛的足球之王」離世消息。

比利的送葬隊伍，無數球迷伴隨球王的最後一程。 (美聯社)

比利的官方Instagram也在29日證實了死訊，寫下：「球王比利今日安詳離去，他充滿靈與愛的生命之旅，途中讓全世界為他的運動天才深深著迷，他曾讓戰爭停歇、在全世界幫助弱勢，他相信愛是解決人類問題的解方，如今他所留下的訊息，將銘刻給未來世代：永遠要去愛、愛、愛。」比利的葬禮，預計將於2023年1月2日、3日之間，在聖保羅城市桑托斯（Santos）——比利整個生涯顛峰期所效力球隊的城市——舉行。

球王入院之時，卡達世界盃正在進行，比利身體狀況不佳的消息也引發各國球迷關注與擔憂，期間便傳出比利進入安寧療護的消息；而病榻上的比利依然關注巴西國家隊的賽事，在森巴軍團淘汰賽PK不敵摩洛哥、遺憾止步八強後，比利還於社群媒體上發文安慰鼓勵淚灑球場的主力前鋒內馬爾（Neymar）。平安夜時，比利的家人趕赴醫院，聚集在球王身邊，陪伴比利度過最後時日並與之道別。

在比利過世消息證實之後，眾多球星也紛紛表達深切哀悼，內馬爾即表示比利「將足球變成一門藝術」，而法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）寫道，比利的傳奇永遠不會被遺忘；葡萄牙巨星C羅（ Cristiano Ronaldo）也表示：「比利啟發了數以萬計的人」，而甫拿下世界盃冠軍的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）則祝願比利安息。

如今的巴西是舉世聞名的足球強權，「森巴足球」便是從比利時代開始傲視全球足壇，而比利本人正是巴西足球史上最為閃耀、永不磨滅的巨星，比利的「球王」（The King of Football）之名，更是由國際足總（FIFA）正式授予，是足球世界所公認、無庸置疑的第一代球王。

比利倒掛金鉤。（美聯社） 比利在1969年8月，為巴西出賽對陣委內瑞拉，他躍過門將、射門得分。 （美聯社） 比利在1970年率領巴西國家隊，第三度贏得世界盃冠軍。決賽戰勝義大利後，隊友將比利抬上肩膀慶祝。 （美聯社）

三度摘冠 最輝煌事蹟

當年在球場上的比利，以他充沛的活力、想像力、和超乎常人的視野，樹立巴西國家隊具備速度、攻勢流暢的「美麗比賽」（O Jogo Bonito）風格——「美麗比賽」一詞，語出比利在1977年出版的自傳《我的人生與美麗比賽》（My Life and the Beautiful Game），從此讓這一詞彙進入足球辭典，讓世人以美麗來形容足球。

球王比利在職業生涯中最為輝煌的事蹟，是在1958年、1962年、1970年三度為巴西贏得世界盃冠軍，更讓巴西因此從1970年開始，得以永久保存第一代的冠軍獎盃「雷米金盃」（後於1983年被盜，至今未尋回），比利本人也成為世上唯一一名，在世界盃三度奪冠的球員。

「熱愛足球的人們高唱著，送別巴西最偉大的球員最後一程。」比利的葬禮在1月3日舉行，相較前一日比利棺木抵達沿海城市桑托斯（Santos）、停靈於比利效力18年的桑托斯球會主場時的哀戚肅穆，3日出發的送喪隊伍宛如嘉年華般盛大而熱烈，桑托斯的居民與無數前來道別球王的球迷，穿上了比利的10號球衣，在舞動與歌唱聲中陪伴比利的棺木穿越桑托斯街道。最終，比利在桑托斯隊官方歌曲及天主教讚美詩的樂音伴隨下，安葬於普世紀念公墓（Memorial Ecumenical Cemetery），長眠在形似足球場的人造草坪之下。

比利的女兒、孫子女與比利遺體合照。 (美聯社) 比利的靈柩車隊從桑托斯的維拿貝明洛球場出發，球迷作最後道別。（路透）

守靈儀式 球迷來道別

1月2日，比利的棺木送抵桑托斯——比利從1956年起，幾乎整個職業生涯都在桑托斯足球俱樂部（Santos Futebol Clube）效力，出賽了超過600場，並在退役後定居桑托斯，度過一生大部分的時光。棺木停靈於桑托斯球會主場的維拉貝爾米羅體育場（Urbano Caldeira），球場上高掛寫著「球王萬歲」的橫幅，在24小時的守靈儀式中，數以萬計的球迷徹夜排隊入場，向比利做最後的道別。

國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）也前往桑托斯參加守靈，他表示全世界都該有一座以比利命名的體育場，而甫在1月1日宣誓就職的巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也來到球場向比利致哀，他在比利的棺木旁站立約30分鐘、慰問比利的家人，並表示比利的逝去「是巴西無法彌補的損失」。

巴西因總統大選、左右兩派的激烈對抗而動盪多月，魯拉到場時，人群中也仍有要他入獄的噓聲，而敗選的前總統波索納洛（Flávio Bolsonaro）則在比利過世後宣布了舉國三日哀悼，不過波索納洛並未現身守靈儀式，而是在近日前往美國，刻意避開出席魯拉的就職典禮。

比利的守靈儀式持續24小時，到了當地時間1月3日上午10點，比利的棺木被抬上一輛紅色消防車，覆蓋上巴西國旗和桑托斯隊的黑白隊旗，從球場出發，穿越桑托斯的街道，前往球王最後的長眠之地。路透報導，23萬人沿途伴隨送葬隊伍，穿上巴西國家隊或是桑托斯隊、比利10號球衣的球迷們，不斷高聲為比利歡呼、高唱比利喜愛的森巴歌曲，既是哀悼比利離去，也是為這位當代最偉大的球員和巴西民族英雄而喝采。

維拉貝爾米羅體育場外，高掛比利的巴西國家隊10號球衣。 (美聯社) 比利(右)是世界足壇得分最多的球王，王者風範和鼓舞人心的言行。圖為他在2011年阿根廷球星梅西(左)獲得國際足聯最佳年度球員獎後與他合影。(路透)

森巴足球 巴西成強權

球王對於巴西的意義，與時代緊密結合——在比利發跡成名的1950、1960年代，巴西正經歷從農業國家邁入工業的過程，現代化的腳步、生活條件的提升、經濟成長帶來文化繽紛綻放，巴西人對國家和自身的未來前景一片樂觀，比利更是以驚為天人的球技，為巴西抱回國家隊史上第一座世界盃冠軍，從此「森巴足球」成為世人眼中的足球強權，巴西與比利一同在全世界聲名大噪，「比利」即等同「巴西」、等同「足球」，因此比利在巴西人的心目中，是明星、是英雄、是國王、是史上最偉大的足球員。

即使後來巴西經濟崩潰、政治進入長達21年的軍政府獨裁統治，但比利在巴西人眼中的地位不減，他三度為巴西贏得世界盃冠軍、生涯總計踢入1279顆進球，至今仍是多項世界盃紀錄保持人，在退役後的1995年出任巴西首任體育部長（當時獨裁統治已結束）、以及擔任巴西形象大使，在這個政治與經濟依然高度分裂、內部矛盾頻繁的國家，比利是能夠團結眾人的神奇符號。

載著比利棺木的消防車經過比利100歲母親住處時，人群鼓譟、鼓掌大喊「比利是我們的王」，然後便沉靜下來，為比利默哀一分鐘。

伴行送葬隊伍、送比利最後一程的球迷卡維洛（Marcelo Caverna）表示：

「我還沒能釐清思緒，不管我們做了多少心理建設，我們永遠都還沒準備好向比利道別...我們不只是跟我們的國王說再見，我們也在和一個絕世天才、巴西人民的傳奇永別。」

另一名哀悼比利的球迷雷那多（Ezequias Leonardo）則說：

「你可以看到整個城市都已經停擺，整個世界都停止運作了。」

英超球賽開賽前，全場向比利致哀。 （美聯社）

華麗球技 球員想模仿

比利活躍球場的年代已過去將近半個世紀（他於1977年退役、最後一屆出賽世界盃是1970年），然而在未能親眼見證比利華麗球技與美麗比賽的巴西年輕世代當中，比利依然無可取替，現效力英超豪門切爾西的巴西國家隊隊長席爾瓦（Thiago Silva）也來到桑托斯，向比利道別，席爾瓦指出：

「每個夢想成為足球員的巴西人，都在模仿比利。但是當然，沒有人做得到。」

身穿巴西隊黃綠球衣、帶著11歲兒子來送別比利的年輕母親嘉西亞（Sandra Garcia）則說：「我父親是比利的球迷…如果我父親還在世，毫無疑問他一定會來這裡並且哭泣。我從小就聽著對比利的讚美、和人談論比利、告訴別人比利的故事，所以來這裡對我非常重要。」

即使是像嘉西亞的11歲兒子恩佐這樣，成長於「梅羅時代」，經歷的是比利之後兩個世代的梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）爭鋒的新生代，也說：「比利是幾十年來最好的球員。」

「每個夢想成為足球員的巴西人，都在模仿比利。但是當然，沒有人做得到。」 (歐新社)

滿身榮耀 長眠普世園

送葬隊伍行經約7公里，穿越桑托斯後的終點，是比利在19年前買下墳墓位置的普世紀念公墓，普世紀念公墓是世上第一座垂直墓園，有「世界最高公墓」的金氏世界紀錄，啟用於1991年，比利的墓占地200平方公尺，以人工草皮裝飾，宛如一個小型足球場，比利在天主教的葬禮儀式後下葬，墳墓旁還擺了他輝煌球場歲月的照片與畫像。