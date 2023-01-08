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料理功夫／家常味韭黃肉包

巴爾虎蜜兒
韭黃肉包
韭黃肉包

每次吃韭黃，總是想起爸爸媽媽曾經在後菜園自己烰（fu）韭黃的情景。媽咪憶起不擅長家事的父親，總是用嘴巴說出來，而媽咪去執行。坦白說，對於韭黃的記憶，就是上面蓋著麻布袋，至於後來韭黃熟成了嗎？吃了嗎？完全不在我當時的腦袋瓜中，我只知道自己的口味隨了東北到台灣的父親味蕾，很愛吃韭黃料理，怎麼料理我都愛，中年後學會包包子，於是韭黃肉包子出爐了。

材料：

絞肉600克、韭黃500克、中筋麵粉60克、酵母粉6克、薑末適量、桂竹筍殼數片、米酒、鹽、糖、麻油、水適量。大型平底鍋1支。

作法：

1.把中筋麵粉、少許糖、酵母粉、水倒入盆中攪拌均勻，發酵約3～4小時，溫度決定時間長短。

2.韭黃洗淨，瀝乾，切細末備用。

韭黃
韭黃

3.取一個大盆倒入絞肉，放入韭黃、薑末、米酒、鹽、糖、麻油適量醃漬，攪拌均勻即為內餡。

攪拌成餡料
攪拌成餡料

4.取出醒發好的麵糰，放木板上再次搓揉，再度放回盆中醒發30分鐘。

5.拿出麵糰，擀長條狀，切成適量大小。

6.將麵糰擀成包子皮，把肉餡放包子皮上，捏成圓形，放在襯著桂竹筍殼的盤子醒發10分鐘。（用烘焙紙也可）

包子皮放上餡料
包子皮放上餡料

7.取個大平底鍋，加入一杯水，開大火後轉中火，大約20分鐘後關火，燜5分鐘後開鍋。

利用大平底鍋代替蒸籠
利用大平底鍋代替蒸籠

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