2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

新的一年即將來臨，現在是開始規畫未來財務的好時機。（Getty Images）

新的一年，希望存下足夠的錢？有沒有想過未來的財務規畫？如果沒有，現在是開始的好時機。如果想讓自己的財務狀況步入正軌，即使是老生常談，但仍值得一我來提醒、你來執行。不要一年復一年，到了年底又悔恨。~~編者

根據理財網站GOBankingRates的調查，超過27%的美國成年人表示，存更多錢是今年首要財務目標，23%的人想擺脫債務，23%的人希望賺更多的錢。該採取哪些步驟來實現呢？

1.設定儲蓄 目標

GOBankingRates調查發現，超過40%的成年人想在今年買車，超過26%的人想有豪華假期，約24%的人打算買房。為了達到儲蓄目標，必須訂出預算並堅持一整年，保持儲蓄習慣並避免超支。無論是把錢裝入信封的現金填充(cash-stuffing)法、使用理財應用程式，或只是寫在紙上，這都不重要；必須每個月對金錢有計畫，即使第一個月不順利，關鍵是要堅持下去。

2.還清高利息借貸

許多金融專家說，並非所有借貸都是不好的，但高利息債務會帶來財務壓力。超過31%的美國成年人信用卡債超過1000美元。還清卡債才能投資 、儲蓄和花錢。會計師特索(Tatiana Tsoir)說，在考慮任何新的借貸前，要先了解借貸的所有條件和條款。許多人不瞭解自己的信用卡、銀行帳戶、貸款或現金墊款的條款，要了解它是否有益或損害你的財務狀況。

3.建立退休 帳戶

財富顧問賈西亞(Samantha Garcia)問，你是否有401(k)帳戶？或是會定期將錢存入401(k)？如果沒有，開始建立個人退休帳戶(IRA)，開始在退休帳戶存錢；即使一開始只能存少許的錢，盡早開始享受複利的好處。

4.準備應急基金

每個人都需知道是否能支付醫療和生活費用，在緊急情況或失業情況下，錢夠嗎？今年遇到財務緊急情況的人中，超過22%以信用卡支付，11%的人從朋友或家人借錢應急。建立應急基金，應是新年第一優先的財務目標。理財專家建議要存六個月的生活費用，但如做不到，從500元或1000元開始也可，只要每個月都有錢存入應急基金，就是正確的方向。

5.盡早準備2022年納稅申報表

財富管理顧問馬克亨利(Mark Henry)說，不要等到3月才開始準備報稅，盡快與你的會計師聯繫，看看自己今年賺了多少錢、繳了多少稅以及可以扣除多少；這對企業主或自雇工作者尤其重要，亨利表示，你可能會發現需要再補繳稅款，或需在年底前增加慈善捐款來節稅。

6.考慮進行羅斯轉換

亨利說，如有一個傳統IRA，今年可能會因市場動盪而賠錢，可考慮進行羅斯轉換，這樣當市場反彈時，收益便不必納稅了。亨利解釋說，羅斯轉換是指從尚未納稅的傳統IRA或401(k)中取出資金，在支付應稅轉移數額的所得稅後，將錢轉到羅斯帳戶，之後便可享投資利潤免稅、投資可無限制複利成長等優惠直到退休。