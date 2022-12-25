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每周一書／遙想當年人物 追憶風範

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《遙想當年人物》。（紐約世界書局提供）
《遙想當年人物》。（紐約世界書局提供）

《遙想當年人物》作者陳遠長期關注中國近現代思想史、文化生態變遷、當代學者研究等領域，擅於史料爬梳與考證，此書是他近年集大成之作，主題為懷人隨筆與古史評析，分為〈追憶〉、〈遙想〉兩大篇章。

〈追憶〉收錄眾多學界前輩的生活軼事與處世風範，有黃永厚、余英時、李澤厚、唐德剛、侯仁之、楊絳、徐蘋芳、丁聰、何炳棣、高增德、高華、陳之藩、王學泰、季羨林。他們經歷過非常時代，一路醉心於研究及創作，雖已白首仍好學不倦，樂於提攜後進。透過作者親身來往，留下他們平易近人、博學多才、悠然自得的一面，十分珍貴。

 〈遙想〉是作者對千古風雲人物的評論分析，時間跨度為殷商到民國，有伊尹、商鞅、李斯、蕭何、隆裕太后、袁世凱等人，亦有中國燕京大學初建時期的人物關係系譜，具獨特研究觀點。作者旁徵博引，從不同的面向審視「鴻門宴」項莊與「戊戌六君子」楊銳，帶領讀者重溫中國歷史上的重要事件，值得細細品味。

以下摘錄一段〈追憶恩師：詞不達意的懷念〉之文：

二○○五年，那時我正在《新京報》做記者，席勒去世兩百周年紀念會在北京召開，北京文化界名人一時雲集，永厚先生自然也在受邀之列，承攝影家李曉斌兄介紹，我得以認識永厚先生。

在他的客廳裡，有一幅黃永玉先生大幅畫作。畫作上，永玉先生的題跋是：「除卻借書沽酒外，更無一事擾公卿，吾家老二有此風骨。」這真是永厚先生的寫照。我曾經問他，你是一個畫家，卻為什麼卻要花費這麼多的時間在讀書上？

我的「長輩緣」一向很好，紀念會結束之後，我和永厚先生儼然已經像認識了多年的忘年交。自那以後，我便常常叨擾，或電話，或上門。

 

老爺子說：「我是一個畫家，可也是一個讀書人。我自知自己底子薄，過去讀書少，現在要拼命的補回來。大多數的畫家用了很多的時間，耗費在筆墨功夫上，不能說人家不好，但是我的畫，是要表達我的思想的。我從來不為自己的筆墨功夫不如人感到羞愧，但是要做到每一幅作品都能表達出一個自己的想法。」這實際上是老爺子的謙虛之詞，論筆墨，他並不輸於同儕，劉海粟、賴少奇、亞明、朱屺瞻等前輩畫家，都曾經對他有極高的評價。但是他筆下的作品所表達出來的思想，卻是同時代的畫家們所沒有的。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)

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