稅務漫談／ECET紐約州新稅 雇主可扣除、雇員可抵免

雇主可以選擇為年收入超過4萬美元的紐約雇員支付ECET，雇員則可以用雇主的繳款作為個人稅表上的紐約州稅收抵免。圖為新罕州一家職業介紹所。（美聯社）

為了讓紐約人避開聯邦法律規定的州和地方稅收（SALT）1萬美元的減免上限，紐約州 建立了「雇主補償費用稅計畫」（Employer Compensation Expense Program，簡稱ECEP），創造了一種可選的新工資稅Employer Compensation Expense Tax（ECET）。

雇主可以選擇為年收入超過4萬美元的紐約雇員支付ECET，雇員則可以用雇主的繳款作為個人稅表 上的紐約州稅收抵免。該稅是雇主的稅務責任，雇主不能從雇員的工資中預扣ECET的任何部分，ECET是嚴格意義上的雇主專用稅。

雇主可以選擇是否參加ECEP。如果要讓來年第一季度生效，雇主必須在每年12月1日之前註冊ECEP計畫。如果雇主在12月12日之後註冊，則生效期遞延來年第二季度。

雇主需要登錄到他們的紐約州稅務局官網在線服務帳戶，在帳戶摘要主頁的左上角，選擇「客戶服務菜單」，選擇「就業 和預扣稅」，選擇「ECEP雇主選擇」。

ECET率目前設定為5%，2019年為1.5%，2020年為3%，2021年及此後都為5%。雇主將僅在員工賺取4萬美元後才為其工資支付ECET 。前4萬美元不受ECET的約束。

如果員工在一個季度內的收入不超過4萬美元，則無需支付該季度的稅款。雇主只需要為在紐約工作的員工繳納ECET稅。

如果員工在紐約兼職，在另一個州兼職，只計算員工在紐約工作的時間的ECET。如果員工在紐約工作的工資為4萬美元或以下，則不需要支付ECET。

舉一例如下：

假設員工只在紐約工作，全年收入10萬美元。要計算雇主將捐助的總金額，先從10萬美元中減去4萬美元，得到6萬美元。雇主將支付他們應稅工資──即6萬美元──的5%。接下來，將5%乘以6萬美元得到雇主的總捐款3000美元。該員工的年度ECET責任為3000美元。

雇主必須按季度支付全年總計3000美元的款項。

要確定雇主的季度供款，將員工的年薪除以4（$100,000／4＝$25,000）。

雇主的員工每季度收入約為2萬5000美元。由於該員工第一季度收入2萬5000美元低於4萬美元，因此第一季度不供款。

在第二季度，員工2萬5000美元收入中的前1萬5000美元無需繳納ECET。（第一季度$25,000美元＋第二季度$15,000美元＝40,000美元）。

在第二季度，雇主只需支付員工工資中的1萬美元（$25,000－$15,000）的ECET。

雇主的季度付款額為：

第1季度／0美元

第2季度／10,000美元×0.05＝500美元

第3季度／25,000美元×0.05＝1,250美元

第4季度／25,000美元×0.05＝1,250美元

ECEP是紐約前州長葛謨（Andrew Cuomo）政府針對川普稅改TJCA推出的優惠計畫，以保護紐約人免受聯邦稅改導致的增稅之害，許多紐約人適用「逐項扣減」（Itemized Deductions），但地方稅SALT的1萬限制讓很多實際支付的稅費「浪費」，也使得許多人不堪高稅負遷出紐約。

紐約的政策制定者預計，選擇ECEP的雇主將降低員工工資，以支付企業必須向政府繳納的工資稅，以規避減少的員工工資，立法機關創造了一項與ECET價值相等的新的稅收抵免，削減受ECET影響的個人所得稅。

除了ECET的稅收抵免，紐約州的法律還設立了兩個慈善基金，一個用於支持醫療保健，另一個用於教育。這樣做的目的是使納稅人能夠在州和聯邦納稅申報單上申報基金捐贈（Charitable Donation）作為慈善捐贈，對這些基金的捐款也有資格獲得其價值85%的州稅收抵免。

紐約州也允許學區和地方政府設立慈善基金，向這些基金捐款的納稅人將獲得相當於捐款比例的財產稅抵免。然而，美國國稅局發布了擬議的法規，認為納稅人獲得州或地方慈善捐款的相應稅收抵免將使納稅人可獲得的聯邦慈善抵免額減少到州抵免額的水平，這些規定是各州試圖規避稅收改革法中對州和地方稅（SALT）扣減的限制的結果。

（作者為註冊會計師）