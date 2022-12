封面故事／魔方問世半世紀 老少咸宜

發明人魯比克說,魔術方塊同時具備科學及藝術的特質,簡約中帶有複雜,易讓人沉浸。(美聯社)

「魔術方塊」自1974年問世以來,成為經得住時間考驗且老少咸宜的玩具之一;其發明人魯比克(Ernő Rubik)近日造訪紐約,接受美聯社訪問時說,魔術方塊的迷人之處,在於它是同時具備科學及藝術的特質,而且簡約中帶有複雜,讓人易於沉浸其中。

★魯比克 創造魔方當教具

來自匈牙利的魯比克曾立志成為一名雕塑 家或畫家,布達佩斯科技經濟大學(Budapest University of Technology and Economics)建築系畢業後,在莫霍利—納吉藝術設計大學(Moholy-Nagy University of Art and Design)教授室內設計,在使用模型、材料等講述建材及設計的機緣下,發明魔術方塊作為教具。

魯比克表示,一如身體需要定期鍛鍊,人的大腦也是,於是有了這優雅,卻「複雜到不能再複雜」的教具設計。

魯比克說,當初他設計的初衷是,建築會因人需求的不同而改變狀態,「對我來說,魔術方塊具現了自由;自由並非無止無盡;它讓你做必要的事,而完成你的目標。」

魯比克說,「立方體的原則倒不受限」,是在「極簡約形式」下駕馭這「極繁複變體」的結合,而解謎的過程不單活絡思維,而且還十分有趣。

魯比克還回憶,魔術方塊剛問世的時候,很多人相信魔術方塊「不可能有解」,當他堅信魔術方塊必然能夠破解時,不少人都要求他證明給大家看,「我想向大家解釋這是可能的,跟他們說:如果我能做到,那你們也可以」。

魔術方塊(左起)、肥皂泡和小玩具兵在2014年入選美國國家玩具名人堂。(美聯社)

★很神奇 20步內都能破解

如今,魔術方塊不單一直出現破解的方法,而且終於在魔術方塊發明36年後,一群由數學家及電腦專家組成團隊才證明,儘管魔術方塊可以有4300京種(43後面18個0)可能,但是不論如何都能在20步內破解。

魔術方塊不單有破解公式,而且世界紀錄只要3.47秒就能完成。不過魯比克說,當玩魔術方塊遇到困難,甚至氣到想往房間的牆上砸時,不妨試著將解謎過程「拆解成多個步驟」,「解決問題是非常基本的思維活動,如果問題太過複雜,那就將問題拆開來處理」。

「魔術方塊」自1974年問世以來,成為老少咸宜的長壽玩具。(本報系檔案照)

魔術方塊在2014年名列「美國玩具名人堂」(National Toy Hall of Fame),與芭比娃娃、風火輪玩具車等經典遊戲並列;魯比克說,魔術方塊的長壽,來自「燒腦的優雅」,是相較於如電子雞等「來得快、去得也快」的遊戲最大的不同。