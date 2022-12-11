稅務漫談／「羅斯轉換階梯」更能省稅

「羅斯轉換階梯」可以幫助節省更多的稅款，而且只需利用已有的其他退休帳戶。(Getty Images)

羅斯IRA（Roth IRA） 對於所有類型的投資 者來說都是一個有吸引力的退休帳戶，原因之一是羅斯IRA可以幫助節省稅款，特別是對於將來會處於更高稅級的投資者。一種稱為「羅斯轉換階梯」（Roth conversion ladder）的策略可以幫助節省更多的稅款，只需利用已有的其他退休帳戶。

享受提款免稅

Roth IRA 是一個退休帳戶，允許投資者享受免稅增長並在退休時免稅提款。那是在錢存入羅斯之前要先納稅，存入帳戶的已經是稅後（after-tax）資金。 Roth IRA也方便提前取款，有免徵稅和罰款豁免的優惠。Roth IRA有收入限制和年度供款限制，2023年為6500美元（如果50歲或以上，則為7500美元）。但是，轉換成Roth IRA的金額沒有限制，轉換也沒有收入限制。

「羅斯轉換階梯」便是指從延稅（tax-deferred）退休帳戶中取錢並將其轉移到羅斯IRA。隨著美國通貨膨脹率達到40年來的最高水平，現在可能是考慮使用這個階梯在未來享受免稅提款的好時機。

逐年逐額轉換

羅斯轉換階梯分為數個步驟：

1. 將延稅式退休帳戶如401k翻轉為傳統的IRA，只有IRA帳戶可忽略此步。

2. 轉移傳統IRA成羅斯IRA，不必一次性轉換，因為轉換時，資金需要計入收入，根據當年收入稅率上稅，投資者可逐年逐額轉換。

3. 轉換資金至少放置五年，五年後可根據自己需求取款，或者留在帳戶中繼續滾動。羅斯帳戶享受取款對於本金和利潤免稅的好處。

羅斯階梯對那些將大部分資金用於傳統 IRA和 401(k) 並期望在未來獲得更高稅級的人最有幫助。

因為這些延稅帳戶要求在提款後繳稅，所以現在將這些資金逐漸轉移到羅斯IRA可能意味著在退休時節省稅款。這樣，會有更多資金可以獲得免稅增長，還可以在五年後從轉換後的Roth IRA供款中免稅提取（五年時限是針對每一筆新供款，而不是帳戶）。

那些計畫提前退休的人也可以從羅斯階梯中受益，因為他們可以在59歲半之前免稅提取他們的本金存款（不是收入），只要這筆錢已經在帳戶中存了五年。

使用羅斯轉換階梯是稅收多元化的一種形式，即投資者使用應稅和免稅帳戶的組合來幫助降低他們退休時繳納的稅款。現在，很多投資者沒有稅收多元化，很多人只是假設他們在退休時將處於較低的稅率範圍內，但是高收入者可能有大量的退休金 （最低強制取款）、投資收入需要取出，有些人可能歲數很高還在繼續工作，低收入者可能要考慮退休金取款和其他收入對於社安金上稅（最高85%）的影響。

對抗通貨膨脹

很多退休投資帳戶可能在近期大幅下滑，因為道瓊斯指數 、史坦普500指數和那斯達克指數今年迄今均下跌，許多股票價格下跌，而通貨膨脹率一直居高不下。對於退休投資者而言，市場下跌的好處是，如果現在將部分資金從延稅退休帳戶轉換為Roth，支付的費用（稅費、手續費等）可能會低於投資組合受到打擊的情況。投資者可以轉換較低的金額，市場最終會反彈，這些增長都將免稅。

操作不當也會導致繳納更多稅款。為了確保羅斯階梯的稅收效率，不要將自己收入抬到更高的稅級。這就是為什麼以「階梯」並逐步進行，不必在一年內完成整個轉換，可以在兩年、三年或任何時間完成轉換，繳納稅款，並保持相對較低的稅率。

（作者為註冊會計師）