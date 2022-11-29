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中國人不忍了？矢板明夫指3原因掀抗議潮：習地位將動搖

聯合新聞網／即時報導
針對連日來中國爆發的「白紙運動」，日本產經新聞台北支局長矢板明夫斷言，習近平地位已經開始動搖。（路透）
針對連日來中國爆發的「白紙運動」，日本產經新聞台北支局長矢板明夫斷言，習近平地位已經開始動搖。（路透）

中國長期封控，導致24日新疆烏魯木齊大火中，有多位民眾被鎖在屋內逃生不及，釀成10死9傷的悲劇，後續引發中國各省發起「白紙運動」，要求政府立即解除封控，更有人民高喊「共產黨下台、習進平下台」等口號。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫分析，中國人這次能勇敢站出來，代表習近平的地位已有所動搖。

矢板明夫在臉書針對近幾日中國爆發的「白紙運動」發表看法，他指出，習近平和下任國務院總理李強，都曾任上海市委書記，因此上海是習派的大本營之一，然而如今卻有上海人民喊出「共產黨下台、習近平下台」的口號，可以說是莫大諷刺。

矢板明夫認為，一直被認為逆來順受順的中國人這次會如此勇敢，有3點原因。首先，嚴厲的防控措施已經持續將近三年，經濟活動停滯，很多人長期沒有收入，連吃飯都成問題，若再不站出來連生存都成問題。再來是人民看到20大中，改革派基本上被清除出場，習近平愈發獨裁，他們知道如果再忍耐下去，情況一定會愈來愈糟。還有一點是政府強制的管控措施，使中國的所有民眾都成了被害者，負責鎮壓的軍警可能都有親人在某個城市裡被剝奪自由，一旦發生火災，逃都逃不出來。

矢板明夫還分享，他過去曾在中國採訪過多次抗議行動，但像「白紙運動」這種跨地區、多人使用同樣道具的大興活動卻是頭一次聽說。他認為，使用白紙抗議，是一個非常了不起的創意，因為白紙非常容易取得且用途很多，不可能被政府全面查禁，另外，紙上如果有隻言片語的抗議字眼，很可能被警察以尋釁滋事為理由抓走，但只拿一張白紙很難定罪。

最後他斷言，雖然不知道這些抗議行動會不會被鎮壓，但如此大規模的抗議對剛剛在20大連任、躊躇滿志的習近平來說，無疑是當頭一棒，「被民眾公開要求下台，在獨裁國家絕對是一個指標性的事件，習近平的統治地位已經開始動搖了」。

習近平 白紙運動 20大

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