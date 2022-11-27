醫師的話／現在打流感疫苗 會太晚？

拉斯維加斯一處新冠疫苗接種站，同時提供注射流感疫苗。（Getty Images）

本年度的流感疫苗 ，可以預防這個疫情期間流感季節可能流行的四種流感病毒。美國疾病防治中心 (CDC)建議凡是年齡六個月以上的人群，應該每年要接種流感疫苗。特別是今年，嬰兒、幼兒、免疫系統較弱的人、孕婦和65歲以上的人風險最高。

接種流感疫苗不僅僅意味著預防流感及併發症，也可以幫助拯救生命。

現在打流感疫苗是不是太晚了？在美國，雖然說流感疫苗最好在9月就接種，但是隨時可以注射。流感季節通常是從11月開始，並在1月或2月達到高峰。即使在2月或更晚的時候接種疫苗，仍然可以保護自己免受後期流感大流行的影響。

佛州一家CVS藥局的護士正為一名女性注射流感疫苗。（Getty Images）

Q：為什麼每年都要接種疫苗？

A：流感病毒變株太快，去年的疫苗已經無法保護新種病毒的侵害。再加上，接種疫苗之後，身體的免疫系統會產生抗體保護自身免受病毒的侵害。但是抗體卻隨著時間的推移而下降，這也是需要每年接種流感疫苗的另一個原因。

Q：打了流感疫苗，會不會增加得新冠病毒的風險？是否也反而發生流感呢？

A：根據美國疾病防治中心的研究報導，流感疫苗不會讓人患流感，也不會增加感染上新冠病毒的風險。但是接種的流感疫苗有時可能會出現類似流感的症狀，原因是，

1，對疫苗的反應，接種疫苗後一兩天可能出現肌肉痠痛和發熱，這也許是身體產生保護性抗體的正常反應。

2，有兩星期的窗口期，表示疫苗要兩個星期之後完全生效，在這期間萬一接觸了流感病毒很可能會感染上流感。

3，其他病毒，許多其他疾病就算普通感冒也可能產生類似流感的症狀。因此實際上沒有患流感，也可能會誤認為自己患了流感。

紐約一家藥局提供民眾注射流感疫苗。（路透）

Q：除了打疫苗，還有什麼其他方法能降低感染風險嗎？

A：維持健康、防止流感最好的方法就是打疫苗，但是仍然可以採取一些措施來抵禦流感和其他的病毒包括新冠病毒。首先就是經常的洗手，一次至少20秒。咳嗽或打噴嚏時遮住口鼻。所在地區發生流感時要避開人群。患上流感，自動隔離，避免與其他人密切的接觸。要定期運動、確保充足的睡眠、多喝水、注意飲食等。

拉斯維加斯一處新冠疫苗接種站，同時提供注射流感疫苗。（Getty Images）

Q：可以同時打新冠疫苗和流感疫苗嗎？

A：疾病防治中心宣布，兩種疫苗可以同時打，沒有副作用很安全。接種時，每隻胳膊上打一針，這是確保自己身體受到保護的一種非常有效的方法。

而且對於老年人來說，今年接種這兩種疫苗很重要，因為在流感季節即將開始之際，更具傳染性的delta變種也開始傳播，目前COVID-19病例正在激增。這兩種病毒對65歲以上的人來說都是特別的危險。

Q：聽說接種流感疫苗還會降低短暫性腦缺血發作，是真的嗎？

A：最近發表在美國心臟協會期刊Stroke（中風 ）上的一項研究表明，自2001年到2015年之間，使用西班牙保健數據庫收集的有關資料，在380萬人中選出了8萬4000名年齡、種族、病史都類似的人。調查研究之後發現，接種流感疫苗可能會降低24%，成年人中特別是45歲以下的人群的短暫性腦缺血發作。而其他的肺癌疫苗卻沒有這種好處。另外最近neurology神經學期刊上也發表接種流感疫苗後，降低12%的中風可能性。

Q：流感疫苗有幾種，可以選擇的嗎？

A：目前流感疫苗有注射或者是鼻噴劑的形式。鼻噴劑疫苗可以用於2到49歲的人群，但是不建議用在兩歲以下的兒童、孕婦或者是50歲以上的成人。

Q：在哪裡可以打流感疫苗？

A：幾乎所有的藥房都供應免費的疫苗，有的地方需要預約，有的地方走進去就可以打了。另外也是可以與各地的健康衛生中心Health clinic聯絡打針。

(作者為大華府地區執業醫師)