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詐騙ing／殺豬盤騙局 網上男友威脅發裸照

記者劉先進
熟女遭遇網路交友詐騙，被以「公開私密影像」威脅，壓力特別大。（本報系資料照片）
熟女遭遇網路交友詐騙，被以「公開私密影像」威脅，壓力特別大。（本報系資料照片）

舊金山傳出華女遭遇殺豬盤騙局（Pig butchering scams）。她在中國相親網站上找男友，對方哄騙可以投資比特幣賺錢，她匯出畢生積蓄65萬美元。騙子一度威脅，不能將此事告訴他人，如果不繼續投資，將公布她的裸照，群發給所有人。

聯邦調查局（FBI）舊金山分局網路安全部助理特別探員主管陳思明（Elvis M. Chan）表示，在舊金山灣區，針對亞裔社區的網路詐騙有三種，分別是殺豬盤、勒索軟件和商業電郵詐騙。殺豬盤騙局相當於戀愛騙局，相比灣區的其他社區，亞裔社區被下手的機率高很多。很多罪犯說中文，在中國、越南等亞洲國家。罪犯所針對的群體，可能是在30歲以上，年齡較大的人，受害者是單身，通常沒有與任何人約會，或者沒有結婚；「如果你的生活中有任何單身或不與人同居的人，這些人是最容易受影響。」

最近，有人致電陳思明說，姊姊被殺豬盤騙局盯上；受害者華女是單身，工作為會計，收入很不錯，上了中國的交友網站，很快就找到配對的男性。兩人迅速從交友網站轉移到微信上聊天，兩周後開始約會，聊得熱火。沒過多久，華女就將自己的裸照發送給「新男友」。

新男友詢問華女，是否聽說過比特幣和數字貨幣，並告訴她，有個很容易賺錢的方法；一種新的數字貨幣即將上線，可以投資掙錢。男友一開始哄騙說，投資一周後有20%的利潤，並將錢打回給來，以此博取信任。並告訴華女，還可以投入更多資金。兩周時間內，華女將自己的畢生積蓄共65萬美元全轉給男友，因為對方承諾投資後會變得更富有。

受騙華女還向自己的妹妹借錢，聲稱有更好的投資機會；「妹妹馬上說，這是個騙局，並對姊姊大吼說，不能再投錢了；姊姊答應了，但實際上是瞞著妹妹依然和男友接觸。」

妹妹還讓華女與騙子對質，試圖把錢要回來，並向他抱怨。當華女這樣做時，男友居然說，「不要對任何人提及此事。如果你說了，我會把你的全部裸照分享給所有人。」陳思明表示，受害者當時壓力頗大，因為騙子還在持續不斷的要求加錢投資，否則公布裸照，「這也是她們打電話找我的原因。但已經是匯出65萬資金後的四周了，追不回被騙資金。」

網戀給騙子可乘之機，殺豬盤騙局大行其道。（歐新社）
網戀給騙子可乘之機，殺豬盤騙局大行其道。（歐新社）

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