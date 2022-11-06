理財百科／7方法 報稅可省錢

年底接近，納稅人也到了思考如何為2022年所得稅申報時節稅，甚至讓未來幾年也能省錢的辦法。(取自pexels)

年底接近，納稅人也到了思考如何為2022年所得稅申報時節稅，甚至讓未來幾年也能省錢的辦法。雖然經濟前景、股市未來無法預知，但以目前狀況看來，今明兩年勞工不至於面臨大幅加稅。

1.改造投資 組合(portfolio)

對於慷慨型的納稅人來說，可將賠錢股票 脫手，售股現金拿來贈予，或者把獲利表現良好的股票，當做禮物送給慈善團體或贈送親友。為股票帳戶、期權共同基金等投資組合重新改造，可以在遵循省稅原則的前提下完成贈予。

2.捐贈慈善機構

若以列舉扣減(itemized deductions)報稅，虧錢股票可脫手賣出，申報資本虧損(capital loss)，然後把賣股票所得的現金捐給慈善機構，申報可以省稅的慈善抵扣(charitable write-off)，如此一來就有雙重省稅好處。

持有超過一年以上、獲利良好的股票若捐給慈善團體，報稅時可享股票市值全額抵扣，還能避開資本利得稅(capital gains taxes)。

3. 贈予親友

道理同上，一樣是贈送獲利良好的股票。與賣掉股票必須繳交的稅相比，收到股票饋贈者必須交的稅，稅率反而較低。

4. 從個人退休 帳戶(individual retirement account，IRA)捐贈慈善機構

個人退休帳戶持有人屆滿70歲半，可以直接從帳戶捐款最多10萬元給國稅局(IRS)認可的公立慈善機構。名稱為「合格慈善分配」(qualified charitable distributions，QCDs)的捐款方式等於是立刻獲得聯邦所得稅抵扣。

5. 考慮羅斯個人退休帳戶轉換(Roth IRA conversion)

把傳統型IRA帳戶轉換為羅斯帳戶的最佳假設情況是，退休生涯或維持在一樣的稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)，或者晉升到收入更高的稅收級距。如果不做轉換，日後稅負可能更重，取決於稅率是否改變。

6. 預付大學帳單(Prepay college bills)

符合年收入資格的民眾，2022年可有每名學生最高2500元的美國機會抵稅額(American Opportunity college credit)或每個家庭最高2000元的終身學習高等教育抵稅額(Lifetime Learning higher education credit)

7.薪資延至明年才領

如果估計2023年將位於與現在一樣、甚至收入較低的稅收級距，不妨把某些應稅收入延後到明年才領。