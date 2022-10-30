我們與槍的距離／調查：南加3成受訪華人 反擁槍卻有槍
槍枝、墮胎是美國半個多世紀以來的敏感話題，更是每次總統大選的辯論焦點。聯邦最高法院近期有關兩大議題的最新裁決後，全國贊成與反對兩大陣營再度撕裂，各方據理力爭，對立前所未有。
記者通過社群媒體，就「支持或反對擁有槍枝」對南加華人進行了近百人的抽樣調查，統計顯示支持與反對比例幾乎對半。有趣的是，大約三成受訪者表示，他們反對擁槍，但家裡有槍，或近期新購買了槍枝。尤其是南加州近年華人聚居地區治安惡化，財產犯罪頻發，不少華人聚居社區不但組成了自己的巡邏隊，包括很多太太和女性也加入先生和社區集體練槍行列，各地靶場經常人滿爲患。
今年9月，一向高舉控槍大旗的國會眾議員、洛杉磯2022市長競選人Karen Bass，在遭盜賊入屋掃蕩後，驚報家中兩枝槍失蹤，跌破眾人眼鏡。
日前被三名非裔搶匪深夜入室搶劫、全家四口在搶匪的槍口下，經歷將近一小時驚魂的南加州科洛那（City of Corona）的戴女士認為，治安不靖，犯罪頻發且愈來愈暴力，警力難依靠，被迫擁槍已成老百姓保護自己和家人的唯一辦法，「如果你經歷過和我一樣全家隨時都會失去生命的恐怖，你就不會反對我去買槍」。不過華裔聚居的蒙特利公園市居民Ceci林則表示，世界上很多文明國家都不允許民間擁槍，感覺生活在民間沒有槍枝的國家安全度會高一些。她表示，自己家也有槍，但並未因此感到安全。
根據維基百科數據，目前全美的槍枝數量高達3億9330萬，相當於人均1.2枝槍，居全球之冠，比例遠遠超過位居第二的印度14億人的7110萬枝槍。2020年之後，美國民間槍枝擁有量兩次增加。其中擁槍率最高的蒙大拿、懷俄明、西維吉尼亞、愛達荷和阿拉斯加，家庭擁槍率高達57.2%至65.5%；最低的新澤西、麻州、夏威夷、羅德島和紐約州，也有8.9%至14.5%，禁槍的理想與擁槍的現實有相當距離。
洛杉磯NBC4資深記者李若認為，美國槍枝議題討論多年，至今沒有兩全其美的解決辦法。美國開國先驅們寫入憲法中的27個字，成了美國人頭上200多年來的緊箍咒。他認為，法律應該與時俱進，如果一個法律執行的結果已證實對社會造成重大傷害，就應該改變。目前短期内無法修憲民間禁槍，但控制和禁止子彈銷售是良方。
洛杉磯前美國步槍協會射擊教練楊潮明表示，與全國其他州相比，加州的槍枝管理算是比較嚴格，就像車管所，汽車都要有牌照，車子出事時找得到車主，什麽樣的人不能開車，現在加州的槍枝管理基本是類似架構。目前加州不管是長槍還是手槍的購買都有年齡限制，長槍和獵槍購買年齡應在18歲或以上，手槍在21歲或以上，購買子彈也有限制。他認為，很多人現在買槍壯膽，其實並不可取，如果沒有開槍的膽量和必要的訓練，遇到緊急情況反倒可能催化歹徒殺機，適得其反。
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