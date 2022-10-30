我們與槍的距離／調查：南加3成受訪華人 反擁槍卻有槍

來自英國和加拿大的華人對南加州擁槍華人朋友的收藏和美國的槍枝管理法規充滿好奇。（記者楊青／攝影）

槍枝、墮胎是美國半個多世紀以來的敏感話題，更是每次總統大選的辯論焦點。聯邦最高法院近期有關兩大議題的最新裁決後，全國贊成與反對兩大陣營再度撕裂，各方據理力爭，對立前所未有。

記者通過社群媒體，就「支持或反對擁有槍枝」對南加 華人進行了近百人的抽樣調查，統計顯示支持與反對比例幾乎對半。有趣的是，大約三成受訪者表示，他們反對擁槍，但家裡有槍，或近期新購買了槍枝。尤其是南加州 近年華人聚居地區治安惡化，財產犯罪頻發，不少華人聚居社區不但組成了自己的巡邏隊，包括很多太太和女性也加入先生和社區集體練槍行列，各地靶場經常人滿爲患。

今年9月，一向高舉控槍大旗的國會眾議員、洛杉磯 2022市長競選人Karen Bass，在遭盜賊入屋掃蕩後，驚報家中兩枝槍失蹤，跌破眾人眼鏡。

日前被三名非裔搶匪深夜入室搶劫、全家四口在搶匪的槍口下，經歷將近一小時驚魂的南加州科洛那（City of Corona）的戴女士認為，治安不靖，犯罪頻發且愈來愈暴力，警力難依靠，被迫擁槍已成老百姓保護自己和家人的唯一辦法，「如果你經歷過和我一樣全家隨時都會失去生命的恐怖，你就不會反對我去買槍」。不過華裔聚居的蒙特利公園市居民Ceci林則表示，世界上很多文明國家都不允許民間擁槍，感覺生活在民間沒有槍枝的國家安全度會高一些。她表示，自己家也有槍，但並未因此感到安全。

根據維基百科數據，目前全美的槍枝數量高達3億9330萬，相當於人均1.2枝槍，居全球之冠，比例遠遠超過位居第二的印度14億人的7110萬枝槍。2020年之後，美國民間槍枝擁有量兩次增加。其中擁槍率最高的蒙大拿、懷俄明、西維吉尼亞、愛達荷和阿拉斯加，家庭擁槍率高達57.2%至65.5%；最低的新澤西、麻州、夏威夷、羅德島和紐約州，也有8.9%至14.5%，禁槍的理想與擁槍的現實有相當距離。

洛杉磯NBC4資深記者李若認為，美國槍枝議題討論多年，至今沒有兩全其美的解決辦法。美國開國先驅們寫入憲法中的27個字，成了美國人頭上200多年來的緊箍咒。他認為，法律應該與時俱進，如果一個法律執行的結果已證實對社會造成重大傷害，就應該改變。目前短期内無法修憲民間禁槍，但控制和禁止子彈銷售是良方。

來自英國和加拿大的華人對南加州華人擁槍和美國的槍支管理法規充滿好奇。（記者楊青／攝影）

洛杉磯前美國步槍協會射擊教練楊潮明表示，與全國其他州相比，加州的槍枝管理算是比較嚴格，就像車管所，汽車都要有牌照，車子出事時找得到車主，什麽樣的人不能開車，現在加州的槍枝管理基本是類似架構。目前加州不管是長槍還是手槍的購買都有年齡限制，長槍和獵槍購買年齡應在18歲或以上，手槍在21歲或以上，購買子彈也有限制。他認為，很多人現在買槍壯膽，其實並不可取，如果沒有開槍的膽量和必要的訓練，遇到緊急情況反倒可能催化歹徒殺機，適得其反。

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