我們與槍的距離／缺乏教育 持槍者「不熟槍」更加危險

Eric Teng與友人練習射擊。(圖：Eric Teng提供)

新冠疫情 以來，地方政治動亂，不少民眾出於自保紛紛買槍，據槍枝行業組織「全國射擊運動基金會」(NSSF)統計，首次買槍者，自疫情後達840多萬，槍枝銷量猛增，但另一方面，不少熟悉槍枝的華人 射擊愛好者警示，大多數持槍者缺乏槍枝教育 ，「懂得用槍更重要，不然有槍更危險」。

「槍就像車一樣，若無經過適當訓練，或多年不開以後瞬間開車，都十分危險」，定期打靶訓練的華裔地產經理人David Mei說，「槍必須常常用它，大部分華人卻忽略槍枝的安全使用方式，甚至不知放在哪裡比較安全，很容易發生意外」。幾年前，他組建了一個華人槍枝俱樂部，除了射擊以外，也常做槍枝教育的工作。

仇亞犯罪及歧視在全國激增的大背景下，David Mei坦言，持槍出門，事實上安全感不會增加，他也並不建議亞裔民眾平時攜槍防身，槍被歹徒奪走，或槍口直對人，都會造成更大的風險與危險，他居住的新州，以歹徒穿防彈衣難緝獲為由，不許百姓穿防彈衣，但無疑，穿防彈衣出門將比攜槍更安全。

「懂得用槍更重要，不然有槍更危險。」華裔藥劑師Eric Teng(Eric Teng)也這麼認為，他住在長島八年，從小教導兩個女兒不要將槍口指人，哪怕是空槍或玩具槍，疫情期間，當地治安雖未紊亂崩壞，但家中備有槍枝，無疑使他更心安，也更能夠壯膽，他的床邊常備一把上膛的貝瑞塔92系列手槍，平時也向妻子與女兒普及更多槍械知識。

小學三年級的小女兒，曾經頭戴鋼盔，身著防彈背心，與他進行空槍的訓練，剛開始，小女兒在旁邊玩，Eric Teng叫她幫忙擦槍與拿槍時，她都會心驚肉跳，時間久了才消除恐懼，「沒有接觸槍械的人，都會本能地害怕，」他說，「但無論是擁槍還是反槍一派，我希望孩子們至少對槍有一定的熟悉度，也知道正確地使用」。

David Mei在兩位女兒上國中及高中時，就已幫她們買好了槍，定時進行訓練，除了射擊以外，他還會教她們辦識歹徒是新手還是老手，手上是真槍還是假槍，有沒有機會逃跑，是否能伺機把對方的槍取下，拆散解體；逼不得已，該如何射擊歹徒非要害的身體部位，「槍最不好的用途是傷人與殺人，在槍擊暴力中以及開槍以前，其實還有很多預防與判斷的步驟，這些配套性的教育也必須學起來。」

美國第二修正案與第14修正案，雖被認為保障了個人為自衛的持槍權，但另一方面，David Mei卻認為，鑑於有限的槍枝教育，「擁槍自衛」的觀念在當今十分危險，「考駕照，需考完以後才能開車，但拿到槍證與槍，卻無需通過任何測試，其實大部分持槍人無法通過持槍達到自衛的目的」，在他看來，槍不是武器，「當成運動的工具看，才能更享受」。

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