我們與槍的距離／2個血淋淋例子 擁槍不會讓亞裔更安全

贊成限槍的示威者,穿著反槍的T恤,在最高法院前面示威。(美聯社)

仇恨及極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)統計指出,自2020年第一季開始,由於新冠疫情在美國全面爆發,反亞裔 人士的仇恨犯罪激升169%,因此原本持槍率較低的亞裔族群擁槍的比率有愈來愈高的趨勢,吉福茲預防槍枝暴力法律中心(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)及非營利維權組織「母親崛起」(MomsRising)撰文呼籲亞裔民眾克制買槍,因為家裡有槍會使凶殺案機率高一倍、自殺機率高三倍,少數族裔的風險又更高,直指「槍枝不會使你更安全」。

她自衛開槍→以襲擊罪被判20年

吉福茲預防槍枝暴力法律中心從「白人至上 主義」問題切入,指出少數族裔的擁槍權與白人並不平等;吉福茲中心以2012年佛羅里達州一名合法擁槍的非裔女性瑪麗莎.亞歷山大 (Marissa Alexander)為例,指出亞歷山大明明就是基於自衛的理由對其丈夫開槍示警,卻仍遭法院以嚴重襲擊罪名判處有期徒刑20年。

亞裔選民調查:是否同意制定更嚴格槍枝法規(資料來源:亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)民調)

他交代有槍→當下被警察 擊斃

2017年,明尼蘇達州的非裔民眾卡斯提爾(Philando Castile)更只是向交警表示「自己有槍」之後,就被警察擊斃;這兩起事件中,所有槍枝權利倡議組織都沒有發聲,也沒有要求殺害卡斯提爾的警察負責,整個擁槍界一片靜默。

因此,吉福茲中心指出,白人至上主義正是槍枝暴力問題的癥結,白人以暴力壓迫各種少數族裔,而暴力的來源正是槍枝;在真正解決白人至上主義的問題以前,美國槍枝暴力的問題永遠無解。吉福茲中心說:「槍枝暴力是民權問題,而解決這一問題的答案不是『買更多槍』,而是徹底打擊種族主義、白人至上主義及槍枝間錯縱複雜的關係。」

槍口下喪命原因分析(資料來源:聯邦疾病防治中心CDC)

非營利維權組織「母親崛起」則引述多項統計數據,表示全國每年約有650位亞裔暨太平洋島裔(API)民眾成為槍下亡魂,其中59%是自殺、37%的是他殺;雖然API社群的槍枝暴力死亡率顯著低於全國平均值,2016年至2020年間,僅占全國7%人口的API族群,槍枝死亡率僅2%,然而近幾年死於槍枝的API族裔仍穩定成長,特別是持槍自殺比率飆升25%。

如果詳細分析API族裔的各個子群體,薩摩亞裔(Samoa)的槍枝死亡率最高,約0.00847%,是API族裔整體槍枝死亡率的三倍,其次是越裔,韓裔族群則是持槍自殺者最高;「母親崛起」指出這樣的增長幅度令人不安,特別是API族群興起的購槍風潮可能進一步推升槍枝暴力犯罪的機率。

亞裔集中的夏威夷州,很難獲得警察發出的的公開帶槍許可。圖為檀香山一家槍店。(美聯社)

同時,「母親崛起」也發現,長期利用仇外、種族主義及散布恐懼等手段遊說擁槍權的槍枝權利倡議組織,也看到了API族裔民眾買槍意願提升的趨勢,加強對API社區推銷槍枝的力度並積極招收新成員加入,因而呼籲政府採取更多措施降低槍枝暴力的風險。

