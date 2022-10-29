我們與槍的距離／亞裔維權者：對付暴力 買槍非解決之道

亞裔示威者呼籲用愛來代替仇恨。（美聯社）

美國各地頻傳亞裔 民眾遭受騷擾、威脅甚至攻擊的案件，促使某些亞裔民眾在擔心害怕之際，為求自保而買下生平第一把槍枝。不過，維權倡議人士表示，如果要對付暴力與仇恨，武器並非解決之道。某些亞裔社群 倡議團體則持續推動槍枝暴力防治，希望從根源杜絕亞裔民眾遭受的仇恨犯罪。

2012年康州珊迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)20名學生、6名老師死亡的槍擊慘案發生後，旨在防止槍枝暴力的全國草根組織「新鎮行動聯盟」(Newtown Action Alliance)因此誕生。「新鎮行動聯盟」主席、曾是珊迪胡克小學槍手鄰居的莫瑞(Po Murray)指出：「擁有槍械無法讓我們變得更安全，這點我有親身經驗。」莫瑞也說，許多民眾存有迷思，認為如果好人持槍，將能讓全體民眾更加安全，因為可以抵抗有槍的壞人。

槍口下喪命原因分析（資料來源：聯邦疾病防治中心CDC）

買武器⋯有人只是想求個安全感

有線電視新聞網(CNN)報導分析，包括莫瑞在內的亞裔倡議人士擔心的是，民眾為了尋求安全感而選擇買槍。報導指出，某些新成立的團體則希望教導擁有槍械的亞裔民眾如何安全用槍。

根據紐約市警察 局統計，從2022年開年以來到5月2日為止，亞裔民眾遭受的歧視犯罪便有80件。維權組織「母親崛起」(MomsRising)副主席葛洛莉雅‧潘(Gloria Pan，音譯)便說，從歷史角度來看，亞裔民眾其實一直不像其他族群那般積極參與槍枝辯論。她說，文化隔閡、族裔背景加上語言障礙都是導致亞裔民眾無法完全了解議題的原因，加上缺乏多語言的資源、與當地組織缺乏合作關係，也是背後因素。

要三思⋯某些州佩槍外出是違法

她建議，亞裔民眾買槍之前務必三思，因為在某些州佩槍外出可能構成違法，「帶著槍可能被別人視為具有挑釁意圖，無意之間反而讓自己陷入危險處境」。

因槍枝死亡人數年年上升，圖為紐約州維權人士製作悼念花瓶，紀念前一年在槍下喪生的遇害者。（美聯社）

倡議人士說，沒有經過完整訓練就自行使用武器，或者未能將槍枝擺放在安全地點，都可能衍生不堪設想的後果。

2018年，住在康州吉福特(Guilford)的亞裔男子宋麥克(Mike Song，音譯)，15歲兒子在鄰居家中接觸未安全存放的槍枝時不慎誤射身亡。宋麥克事後表示，建議民眾寧可考慮其他加強安全的方式，例如加裝監視器，而不是買槍。他說，兒子去鄰居家玩卻因此喪命，其他家長都不知道那屋子裡有槍。

宋麥克說：「我絕對不會在家裡擁槍，因為我知道可能出現什麼樣的悲劇下場。」

亞裔選民調查：是否同意制定更嚴格槍枝法規（資料來源：亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)民調）

「亞裔與太平洋島國族裔美國公民勝利聯盟」(AAPI Victory Alliance)主席尼可瑞(Varun Nikore)表示，希望國會未來能通過規範負責任擁槍的立法。他說，目前國會的現有提案其實都做得不夠，都只處理到問題的表面而已，「全國步槍協會」(National Rifle Association，NRA)則與共和黨一搭一唱，企圖阻撓任何槍枝改革立法，「我們國家真的需要非常誠實地禁止攻擊型武器才是」。

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