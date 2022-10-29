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我們與槍的距離／遇槍案「戰鬥或先逃？」資深保鑣建議這樣做

編譯郭宣含／綜合報導
遇到槍擊案，最好先找掩蔽物，在合適的時機，趕緊跑離現場。(路透)
遇到槍擊案，最好先找掩蔽物，在合適的時機，趕緊跑離現場。(路透)

美國大規模槍擊案層出不窮，信使報(Journal & Courier)訪問陸軍退役特種兵威爾靈(Scott Wealing)，說明可在槍手開槍前察覺到威脅的辦法，以及發生槍擊案時該如何應對。

擁有十年私人保鑣經驗的威爾靈表示：「沒人知道周圍發生什麼事，大家都沉迷手機。如果你看見事情演變，便能讓自己遠離槍擊劣境。」

亞裔選民調查：是否同意制定更嚴格槍枝法規（資料來源：亞裔美國人和太平洋島民(AA...
亞裔選民調查：是否同意制定更嚴格槍枝法規（資料來源：亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)民調）

先看 環顧四周威脅

保有狀態意識(situational awareness)就是尋找周遭異常處與注意逃生路線，異常處可能是某個看起來格格不入或神情緊張的人，這可能是在商場緊張兮兮、抓著後背包的人，但他建議先按兵不動，繼續觀察並設下心理開關(mental trigger)。

威爾靈表示，心理開關可能是商場一名神情緊張的人伸手拿出背包內的東西，或丟下背包；設下心理開關就是思考「萬一他這麼做，我會採取以下行動。」

要鬥 就要全力一搏

埋首手機的人不容易注意到可能威脅，萬一情況不對勁，往往會動彈不得；槍擊案通常在警察抵達前便結束，因此民眾在槍擊案當下必須認知：沒人會來救你。

威爾靈強調，大家應保持警戒，沒必要緊張或害怕，發生槍擊時須立即決定要逃跑或戰鬥。

槍口下喪命原因分析（資料來源：聯邦疾病防治中心CDC）
槍口下喪命原因分析（資料來源：聯邦疾病防治中心CDC）

威爾靈指出：「假設你什麼都忘了，記住這件事：有跑就有救。動起來，要射中移動目標比靜止目標更難，徒步移動或開車都好，跑開就有生存機會。」

威爾靈警告：「萬一你決定跟威脅者戰鬥，攻擊時最好動用各種方法，全力一搏。」

他解釋，威脅停止後仍須保持警戒，須讓目擊者了解自己是好人，警察到場後聽令行事。

逃命 Z字型混淆視線

印第安納州「危機因應領袖訓練」(CRLT)執行長蘭利(Tod Langley)的公司，製作模擬大規模槍擊案影片，並擬定因應計畫；他建議，如果你知道槍手或死傷者的方向，採Z字型逃跑能混淆槍手視線，這是救命第一法則。

德州烏瓦德小學槍擊案發生後，學生在警察指揮下跑離現場。(路透)
德州烏瓦德小學槍擊案發生後，學生在警察指揮下跑離現場。(路透)

威爾靈表示，若威脅在室內的話，就逃到戶外；反之亦然。若辦不到，蘭利認為應躲在上鎖的空間內、關燈並確保遠離槍手視線範圍。

無論在室內外，萬一你與槍手四眼相對，你得拚命逃跑並尋找掩護，一直持續到遠離槍手。

干擾 或能阻止慘劇

威爾靈指出，槍手會挑軟柿子吃，先跟蹤弱者或提早偵查，接著靠近發動攻擊，干擾任一行動便可阻撓槍擊案，例如槍手探查時當面質問對方，曾有一名教師對著一名持槍男孩扔籃球，並趁機衝向男孩阻止槍擊案。

蘭利說，保持和平是大眾的責任，看到問題就應該說出來。

他也說，很遺憾的是社會對心理健康議題貼標籤，家人也不願聲張，他呼籲大眾和家屬應辨識潛在可能成為槍手的常見跡象，例如有人企圖自殺。

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槍擊 警察 手機

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