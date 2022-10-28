我們與槍的距離／亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

伊利諾州射擊教練(左)正在指導一名新槍主。(美聯社)

受到新冠疫情影響，社會氛圍對中國轉趨敵對，牽連許多祖籍來自各地，在美國耕耘或長或短的亞裔 ；為求自保，許多亞裔民眾首次開始效法其他族裔，轉向擁槍，加州金山灣區媒體KQED就在報導中，闡述兩名擁槍女性的心路歷程。

來自菲律賓的珊姆·泰雅戈(Sam Tayag)對種族主義 並不陌生，在疫情之前，她看到母親因為被懷疑是否為美國公民而差點進不去國家公園；或是因為跟自己的兒子散步，就被路人報警，因為路人認為她兒子「皮膚很白」。

過去面對這種情境，泰雅戈往往是直接一走了之，她從未想過擁槍自保，因為她過去總有刻板印象，認為基本上只有「保守的白人男性」會擁槍。

這種逆來順受的態度，在2020年戛然而止，種族主義蔑詞直接從他人的口中發出，甚至升級成肢體攻擊；「有人會在我的車前面挑釁滋事，在兒子面前叫我滾回我原來的地方，或是大喊說我們不該現身在外」。

終於，在泰雅戈的母親建議下，母女兩人決定為了保護大家庭中的男女老幼，決定接受射擊訓練，加入擁槍者的行伍內；泰雅戈說：「是時候勇敢面對它了」。

斯維特拉娜·金(Svetlana Kim)來自烏茲別克，身為當地少數族裔、朝鮮族的她自幼就對種族主義不陌生；15年前移民美國的她發現，這是一個幾乎沒有種族主義的國家，社區的鄰居間相互友善，她自己則懼怕槍枝，似乎注定將終身與槍枝絕緣。

居住在洛杉磯韓國城的斯維特拉娜·金依然沒有感受到明顯的種族主義，但是鋪天蓋地的新聞造就的恐懼，終究壓過了她對槍枝的懼怕，在親戚的建議下，與丈夫一起踏入射擊場。

斯維特拉娜·金表示，她看到新聞說有亞裔婦女因口音問題，撥打911後無法正常通話，或是八人死亡的亞特蘭大槍擊案，「哪怕只有一個人有槍，事件都不會糟糕到這種地步」，「如果有槍，他們可以試著保護大家，而不是無助地死去」。

亞裔在疫情爆發後受到敵對，女性身處的險境尤甚；舊金山加州大學 等機構合作進行、多數受訪者為亞裔女性的大型民調COMPASS顯示，高達三分之二的女性認為「身在美國變得更危險」。

制止亞太裔仇恨組織(Stop AAPI Hate)的調查也顯示，亞裔女性遭到騷擾、攻擊、職場歧視的機率，是男性的兩倍以上。

這也催生亞裔擁槍熱潮，國家射擊運動基金會(NSF)推估，2020年上半年，來自亞裔客人的槍枝銷售量較前一年同期大增40%；在加州聖萊安德羅(San Leandro)，一名射擊場主管說，看到愈來愈多亞裔首次入場，且不乏已達祖父母之齡者。

斯維特拉娜·金表示，她起初不想把擁槍的事情跟亞裔朋友說，因為她怕得到「妳是有啥問題」或「妳好暴力」的回音；但她終於說出來的時候，她收到的回應是「妳是最後一人呢！」

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