我們與槍的距離／槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

新冠疫情推高美國犯罪浪潮，許多人選擇擁槍自衛。（美聯社）

國內大規模槍擊 事件頻傳，每次悲劇發生後，槍枝管制總是成為公眾討論的焦點議題，然而移民社區的看法卻常常遭忽視或被排除在外，Ethnic Media Services網站訪問韓國、越南 、錫克教(Sikh)等亞裔族群媒體，深入瞭解他們對於槍枝管制的看法。

在美韓裔：該懂如何用槍

亞特蘭大記者兼律師李鐘炆(Jongwon Lee，音譯)說：「許多南韓 人支持更嚴格的槍枝管制法，尤其是南韓男性，因為他們曾經服過兵役，知道槍枝有多致命、多危險。」

南韓法律規定男性必須服兩年兵役，李鐘炆說約八到九成的南韓男性接受過一定程度的槍枝訓練。

新冠疫情推高美國犯罪浪潮，許多人選擇擁槍自衛。（Getty Images）

李鐘炆不支持全面禁止擁槍，但他認為「符合常理的舉措」對於解決美國大規模槍擊與槍枝暴力的增長趨勢有其必要，「我們知道槍很危險，所以我們需要知道如何適當使用槍枝。」

Korea Daily刊登的一篇社論與李鐘炆的觀點相呼應，該社論將槍枝暴力議題與增加的種族歧視案件連結，「如果無法根除根深蒂固的種族衝突，至少要讓槍枝遠離種族主義分子的手中。」

去年亞特蘭大發生震驚社會的的槍擊案，共8人死亡，死者包括6名亞裔女性，李鐘炆表示大部分韓裔族群都「祈禱他們不會成為目標」。

越戰陰影 深深影響越南裔

宗度(Dzung Do，音譯)在美國歷史最悠久、規模最大的越南媒體Nguoi Viet News擔任編輯，他在訪問中說：「我們受夠了戰爭，在戰場、城市或村莊，我們都曾有至親成為槍殺的受害者，所以槍枝是我們大部分人在美國家中最不想看到的東西。」

但槍枝議題仍有地理差異，宗度表示住在大都會區的越南裔較可能支持槍枝限制法律，居住於較偏遠地區或墨西哥灣沿岸的越南裔可能更偏好擁槍。

錫克教 槍枝管制呼聲高

2012年威斯康辛州一間錫克教廟發生濫射攻擊案，兇嫌裴基(Wade Michael Page)自稱新納粹分子，造成6死4傷。

Amritsar Times發行人辛格(Jasjeet Singh)指出錫克教社區支持槍枝管制的呼聲越來越高，並要求普遍的背景調查，辛格說：「我們必須改進我們的教育體系，必須有一個全面的方法解決槍枝暴力。」

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