詐騙ing／華人圈殺豬盤 各種利誘套路翻新

殺豬盤短信已從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

在華人 圈日益猖獗的殺豬盤 短信又有新花樣，從最初的老同學老朋友敘舊邀約，進化到送月季(中國玫瑰)、預約看眼科、發美女帥哥照片等各種利誘，幾乎是輪番上陣，讓人又氣又可笑。

華人李女士表示，每天最想念她的人可能就是殺豬盤了，每天四個電話，所有的社交媒體都發來騙子的「短信」。內容涵蓋：

1. 狗生病，請看；

2.家裡有多餘的月季要送人；

3.李阿姨介紹來相親的；

4.教堂見過面問名字，還是英文版(殺豬盤下血本竟然請了些說英語的人)；

5.手機 裡有妳的號碼，來問妳是誰；

6.只說hello, hi 的；

7. 指責「不回覆短訊沒禮貌」的；

8.選舉拉票的；

9.發美女照片過來，說自己胸部有腫塊讓幫忙檢查一下。(這個最扯)

殺豬盤為了引人上鉤，真是無所不用其極。

現在「殺豬盤」編故事，還有多樣化場景，有人收到的版本是：說自己的車打不著火了，讓收訊者幫忙去把他車拖走修。

亞市居民劉先生說，現在殺豬盤也注意細節了，比如他收到一則短信是「Hello，是寵物店的Sunny嗎？我是朋友推薦來買幾隻貓咪的。麻煩問一下，加菲和漸層（貓的名字）你那裡有沒有」，真是煞有其事。

還有人收到的是診所短信，讓其預約看眼科。華人Tina近日總收到讓她去看眼科的電話和短信，她上網查詢那個醫生的診所，發現確實有一家診所，但地址在一個她從未聽過名字的地方。

網友Chicha說，之前遇到過約吃飯的、同學失散的、談生意項目的、裝修房子的，還有直接發照片的(男女都有)。最近還有版本是要更換診所預約時間的短信，對收訊者稱呼為某醫師（問題是這事在美國都是找前台，為什麼會要找醫師呢。

調戲殺豬盤，現在也成為一些華人的娛樂項目，他們最開始是以咒罵和拉黑方式結束對話，但隨著發來的類似短信多了，有的人會與殺豬盤騙子稱兄道弟，了解行業價格，還有的詢問他們在柬埔寨的生存狀況。