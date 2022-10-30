旅遊／藏族古鎮丹巴 中國最美

甲居藏寨在大金川河谷的山坡上，藏樓與碉樓相映成畫。（圖片皆由作者提供）

丹巴縣座落在中國四川省川西高原的峽谷中，大金川、小金川在丹巴匯合，大渡河從丹巴開始，大渡河上游莫爾多山周圍的藏族文化聚落，自稱「嘉絨」。丹巴藏寨被評為中國最美的六大鄉村古鎮之冠：丹巴古碉樓群是藏民族傲然獨立的風骨，土司官寨的烽煙融匯在高山峽谷的色彩中，丹巴美女聞名遐邇。這丹巴嘉絨三絕，與皚皚雪峰、雄渾河谷勾勒出壯麗的風情畫卷。

甲居藏寨 遍布大金川坡地

我們離開海拔4400公尺的稻城亞丁前往丹巴，途中山水巨帙觀之不盡。公路上不斷有「山體滑坡區」警示牌，遠古的造山運動餘波未盡，風化的岩石、泥石流會突然呼嘯而下砸在路面上，道路猶如永不完工的工地，「蜀道之難，難於上青天」啊。

丹巴縣政府在章谷鎮，大小金川在懸崖的裂縫裡湍急奔流，一道長刀般的斷崖橫在縣城入口，斷崖後是小城區。目光越過大渡河，從北岸一簇簇山峰間望見莫爾多神山，這是藏族龐大的神山系統中、位於東方盡頭的一座；它裸露著岩石，光禿禿地直插天空，因為岩石中富含雲母，在陽光照射下閃閃發光，超拔在大渡河的萬山之上。

甲居藏寨居住著嘉絨藏族140多餘戶，明艷的藏樓層疊灑落在大金川河谷上、相對高度差近千米的山坡，延伸到山峰，像五線譜上跳躍的音符。

石頭寨樓都上了油彩，門楣與窗沿鑲嵌辟邪的石英、裝飾色彩鮮明的彩繪與浮雕，山牆用白色描繪了碩大的金剛橛圖案，那是佛教密宗的重要法器；屋外五彩經幡把空間和視野點綴得熱鬧起來。每座寨樓占地約200平方米，高約15米，底層圈養牲口，二層為廚房、貯藏室和日常生活起居之所，三層是臥室、經堂。頂層有帽狀的「拉吾則」，代表「山、樹、水、地」四方諸神，作為與諸神聯繫的通道。整座寨樓就是一件美妙的藝術品。

甲居藏樓就是一件件藝術品，頂層帽狀「拉吾則」象徵性地代表碉樓。（圖片皆由作者提供）

康定的漢子雄如山，丹巴的美女柔如水。我們在甲居藏寨民居住宿，沒看到年輕美女，在田裡忙著的都是老人和揹娃的婦女，靚女大多出去當演員或導遊了。中老年藏女們終年在田地裡風吹日曬，膚色仍然較白皙，並沒有黝黑裡透著高原紅的藏族標誌性膚色，都是大眼睛挺鼻梁，體魄強壯，是家庭的主心骨。甲居藏寨村口有一組丹巴美女銅雕像迎接來客，一年一度的風情節，佳麗們會回鄉參加選美。

丹巴是美人谷，甲居藏寨村口立藏女雕像。（圖片皆由作者提供）

中路藏寨 居民純樸又熱情

中路藏寨泊在一個翠綠的山灣裡，平均海拔2300米，通往村寨的小土路海拔直接抬升，被果樹裹了起來，山坡都修整成梯田。

中路藏寨坐落在山坳中，平均海拔2800米。（圖片皆由作者提供）

一個藏民邀請我們去他家。村裡的藏樓都是三、四層泥石結構，門窗雕刻藏式花紋，屋內家具器物色彩艷麗。女主人年過中年，隨著百褶裙迤地的擺動，風韻猶存；我們誇她漂亮，她用嘉絨藏話夾雜生硬的漢語單詞說：「女兒們都出去工作了，她們喜歡城裡的生活。」她正煮著一鍋剛收穫的糯玉米，這是我們吃過最好吃的煮玉米。

嘉絨先民篳路藍縷從遷徙走向定居。寨子選址要防洪避災，易守難攻，多分散建造在山坡上，很難建立城牆之類的防禦體系；因此每家都要有自己的堡壘，可居住可防禦。明代至清代中葉，丹巴曾有幾千座碉樓，類型多樣，從粗陋壘石到複雜的宮堡建築。丹巴現存562座碉樓，猶如古代摩天大廈，與周遭雪山、森林、梯田組成美景。

碉樓一是用於防禦，二是身分地位的重要象徵，嘉絨每個家庭都要為男孩建碉樓。碉樓用石頭壘砌，無梁柱支撐，形狀多是四角、五角到八角，高30幾公尺，入口離地面3公尺。古碉以三、五個一組，相互呼應居多，集中在大渡河谷兩岸，或聳立於山隘要道、村寨、峽谷間，經歷戰爭和無數次地震 ，有的已傾斜或坍塌，有的仍然屹立。梭坡鄉被大渡河一分為二，曾是千碉之鄉，建於漢代至清乾隆時代，現存古碉172座，從村口可見十來座碉樓連綿；一座13角碉樓孤獨矗立於山頭，像歷盡滄桑的老英雄。

中路鄉曾有碉樓200餘座，拆一座碉樓的石頭可以修建四、五座新房。1970年代「農業學大寨」，需要石塊壘田埂，用炸藥，碉樓巋然不動，只好一塊塊橇，或把底層的窗子封起來，往碉樓裡灌水；因為用泥土黏結石塊，過一、兩個月才轟然倒塌。

這是家碉，住宅與碉樓連成一體。（圖片皆由作者提供）

碉樓見證民族遷徙中紛繁的征戰與融合。有避邪祛祟的伏魔碉、祈福保平安的風水碉、地勢扼要處建防禦碉、傳遞情報的烽火碉，而數量最多是家碉。

乾隆年間，大小金川土司兩次叛亂，踞碉固守，於牆垣間以槍石外擊，一碉內不過數十人，萬夫皆阻，成為清兵的噩夢。清廷「費五年之功，數萬之師，七千餘萬之帑」，才將大小金川平定。清軍開闢了金川通往內地的道路，戰後屯墾帶來農耕技術、梯田壘石法，使金川河谷得到開發。現在丹巴的碉樓大部分是清代遺跡，因缺乏文獻記載，當地人已遺忘碉樓的歷史。

土司官寨 見證戰亂的一頁

梭磨河穿過卓克基鎮，高地上屹立著一座石頭城堡，是這一帶最有勢力的卓克基土司官寨，始建於1286年。四組石砌九層碉樓組成封閉的四合院，畫著壁畫，掛著唐卡，是「藏傳佛教寺院與漢區王宮貴府造型結合」的典型建築風格。

卓克基土司官寨建於1286年，是碉樓與官寨結合的傑作。（圖片皆由作者提供）

歷代封建王朝一直對嘉絨藏族採取「懷柔」、「羈縻」政策，清代封了18個土司。乾隆年間，金川土司爆發戰亂，導致清廷取消以夷制夷的土司管理制，實行流官制。官寨見證了土司制度的遠去。

梭磨河谷地海拔2800多公尺，河谷沖積台地開墾為農田，兩岸是嘉絨藏寨。河的左岸是斜依在山灣裡的西索藏寨，是嘉絨藏寨的又一典型，現有72戶藏民，有的已繁衍十幾代人。房舍聚集在斜坡上，壘石為室，三、四層樓，牆上繪著巨大的日月同輝圖案、金剛與萬字法輪，遠望如一片壁壘森嚴的古堡。

西索藏樓又是另一種類型，壘石為屋，堅固如古堡。（圖片皆由作者提供）

嘉絨藏族居住在與東部漢族交接的邊緣地帶，文化具相容性。藏民供奉佛祖信仰來世，現實生活又要求他們為今生謀畫。他們也過漢曆春節，會講些漢語，漢式服裝取代長袍，摩托車代替馬匹。

中國許多古樸秀麗的古村鎮，出名後迅速功利化商業化，被改造得面目全非，例如貴州千戶苗寨、湖南鳳凰城等。所幸丹巴藏寨深藏於橫斷山脈的山林峽谷中，鮮為人知。藏民依然務農為主，沒有急功近利，沒有廣告、小攤販、紀念品，連景區的概念都沒有。丹巴藏寨依然「保守」，固守著寺廟、活佛、喇嘛，這些藏文化的精神實體不會輕易被外來文化取代。丹巴天人合一的原生態，濃釅如老酒的鄉土氣息與人情味，彌足珍貴。

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