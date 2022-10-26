封面故事／離職潮 改變工作與生活

離開職場的民眾，對於工作與生活兼具平衡的感受，感受不同。(Getty Images)

新冠疫情 爆發後，出現勞工 以破紀錄人數辭職或跳槽的「大離職潮」(Great Resignation)。這波潮流底下離開職場的有些民眾，對於工作與生活兼具平衡(work-life balance)的感受，有了截然不同的體會。

壓力爆棚 恐慌症發作

2021年9月，36歲華裔護士艾芙琳‧賴(Evelyn Lai，音譯)回到老家，在童年住的房間裡，坐在小時候使用的柚木桌前。她邊望著窗外，邊覺得前途茫茫，感受彷彿跟20年前一樣。她說：「我記得當年申請大學時，就坐在同一張書桌前。」

現在的她正在思考人生的下一步該怎麼走。就在三個月前，工作壓力讓她身心俱疲，在德州奧斯汀(Austin)熱鬧街頭時突然崩潰大哭。當時疫情已持續一年多，她趁著休假與母親、妹妹一起外出，結果卻恐慌症發作。

德州在疫情期間一度成為熱點 護士目睹重症患者隔離等死，精神壓力非常大。(路透)

疫情期間，艾芙琳‧賴在奧斯汀東南部一家社區健康診所擔任小兒科執業護士(pediatric nurse practitioner)，每周工作50小時。診所服務人口以拉丁裔民眾為主，某些居民家裡並沒有乾淨水源可用，某些民眾則有家人遭到聯邦移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員逮捕，還有某些社區民眾有家人染疫過世。

艾芙琳‧賴走在街頭，看到人們在奧斯汀流行的雞尾酒吧飲酒談笑，情緒頓時潰堤。她的母親伸出手臂抱著她，而艾芙琳‧賴則掙扎著保持呼吸。她說：「看到身邊的景象，又想到我還要回去工作崗位，內心衝擊很大。」

於是她決定回到老家，一度考慮到製藥公司應徵文書工作，後來發現自己仍不想放棄照顧病患的護士工作。過了四個月，她在西雅圖一家醫院找到小兒科執業護士的新工作，與同事相處愉快，班表則比先前工作輕鬆許多。現在的她把絕大多數閒暇時間用來接近大自然，在河邊散步或到附近爬山。

從2021年初以來，約有5000萬餘美國勞工辭職，被稱為「大離職潮」的這股現象，對於離職勞工來說也是自我探索的機會，終於曾從忙碌工作裡為自己找到空間，思考什麼才是人生最重要的。某些民眾思考過後做出重大人生改變，像艾芙琳‧賴一樣的其他民眾，則對長久以來目標當中，發現了新意義。艾芙琳‧賴說：「花了頗長一段時間才找到現在的工作，或者應該說，這是份工作找到了我。」

導遊有機會增廣見聞、了解世界，是許多人夢寐以求的工作。(Getty Images)

牧師改行 聽遊客心聲

53歲的沃克爾(Jim Walker)原為獲得授以聖職的牧師，2021年6月辭職，改當導遊。他說，有時候遊客並不需要聽導遊說話，「他們需要有人聆聽他們想要分享的心聲」。

沃克爾24歲起便在教會服務，但位於匹茲堡的教會2020年間因疫情暫時關閉，禮拜活動便改為線上舉行，他也有了較多時間可以思考人生方向。他發現對於牧師職務最喜歡的部分，就是帶領教友出外旅行以及參加義工活動時。他也希望能有更多自由空間。

成為一名特約導遊是沃克爾長久來的夢想，為尋夢他搬到哥哥家暫住。過去一年裡，沃克爾幾乎都在旅途中度過，帶團前往馬德里、巴黎、阿姆斯特丹、夏威夷等地。他說，這個轉變讓他更能發揮與生俱來的天賦。他說：「現在我可以跟來自世界各地的民眾交流，也能幫助民眾與重要的事物產生聯結。」

疫情過後，瑜伽、冥想等靈修活動，特別有助於沉澱心靈，看清所處環境。(路透)

41歲的珍妮佛‧帕德漢(Jennifer Padham)原本從事實境節目剪輯工作，工作地點狹小，沒有窗戶，周末期間她喜歡在靈修中心度過。疫情發生之前的一個月，她決定辭去Netflix檔案保管員的工作，到紐約新漢普頓(New Hampton)森林幫朋友管理房地產。她說，紐約發布居家避疫 規定之後，所有事情都因此出現變化，「我理解到能夠自己做出選擇的感受為何」。

與另一半討論之後，帕德漢決定買下朋友的房地產，並且改造為靈修中心( spiritual retreat center)。名稱為「神祕山丘」(Mystic Hill)的靈修中心預訂2023年初開幕，除了有天然步道，還將推出瑜伽課、冥想課等。她說，居家避疫最初幾個月裡，在遠離黑暗工作室的環境裡，終於想通了自己的人生任務，就是要協助別人看清置身環境的真相。

擺脫繁忙的工作，利用閒暇時間接近大自然，更讓人感受到生活的意義。(Getty Images)

辭職旅行 找到烏托邦

37歲的祖尼加(Marlon Zunig)高中時期在便利商店上班，無聊時便翻看雜誌，幻想著有朝一日要前往風景如畫的地點旅行，要有蔚藍大海與白色沙灘。疫情發生時，在企業金融界擔任經理的他，工作行程變得雜亂無章，遠距上班更讓工作與休閒的界線變得模糊。他的32歲妻子瑪麗亞‧卡姆波寇斯(Maria Kamboykos)也在銀行圈上班，同樣出現心力交瘁的感受。今年春季，夫妻倆決定雙雙辭職，離開新澤西州西紐約(West New York)的租屋處，開始過起遊牧民族的生活。

他們的旅行目的地包括越南、柬埔寨、新加坡等國，打算把各種不同的文化帶回美國。祖尼加在西班牙北部大城畢爾包(Bilbao)接受紐約時報電話訪問時說：「我覺得我找到烏托邦了。」

不過，祖尼加夫妻的休假即將畫下句點，他們將在北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)落腳。他們在當地買下一間公寓，並且重新返回職場。他們表示，回到工作崗位的感受是，對於如何建構人生有著比以前更多的行動力，也學會了透過多元化的觀點看待事物。

許多人暫時離開職場到大學進修後充電，可以讓自己的工作能力得到進一步提升。(本報檔案照)

進修充電 能力大提升

31歲的雷迪爾(Daniel Raedel)成為心理治療師的動機，是希望幫助男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)族群融入社會。他說，在大學生身上經常看到年輕時期的自己。疫情的出現讓雷迪爾某些輔導個案心理問題惡化，雷迪爾自己也因為疫情變得焦慮、憂鬱。他常在睡夢中驚醒，變得厭食。他說，感覺彷彿是飛機遇到緊急狀況時，卻沒辦法為自己戴上氧氣面罩似的，沒有能力繼續幫助別人。

雷迪爾辭去科羅拉多大學波爾德分校(University of Colorado Boulder)工作，開了一家小型診所，賺取收入幫忙同婚伴侶貼補家用。經過一番內省，他決定讓沉睡已久的藝術才華好好發揮，因此報名了藝術創作碩士(Master of Fine Arts，MFA)課程。雷迪爾讓自己改頭換面改變造型，頭髮漂白、指甲留長，改穿洋裝，性別認同改為「非二元性別者」(non-binary)。

他說：「我從來不曾有一年的時間可以好好培養自己的藝術才華。我的某些自我認同一直是潛藏的，如今我已經徹底得到改變。」

雷迪爾後來找到耶魯大學(Yale University)臨床心理學家工作，並且把藝術帶到與輔導對象的互動裡。他鼓勵學生帶紙筆參加心理諮詢，也鼓勵學生在家裡讓水滴滴落到皮膚上，感受身體與心理的聯結。

他說，完成自己的徹底大改造之後，覺得現在的自己更有能力輔導學生。他也申請了聖地牙哥大學(University of San Diego)哲學博士班，課程內容以教育及社會正義為核心，有助於日後心理輔導工作能獲得進一步提升。