旅遊／哥倫比亞 黑暗中療傷復甦

哥倫比亞安蒂奧基亞省的知名景點還有瓜塔佩水庫。（圖片皆由作者提供）

新冠疫情 肆虐進入第三年，大家都在家裡宅太久了。我們之前的另一旅程因疫情被取消，已付旅行社的預付訂金，也將近一年而非用不可了，就挑了一個沒去過的南美洲赤道上國家──哥倫比亞共和國。

去之前忐忑不安，主要是哥倫比亞號稱世界上最危險的國家之一。美國國務院官方網站說此國的毒梟、毒品 氾濫，治安依舊敗壞，哥國對游擊隊也採嚴厲打擊態度，零星衝突時起。而且近年委內瑞拉難民潮造成拉美各國人道危機議題，最大收容國哥國境內現有約180萬委內瑞拉難民，造成社會負擔與治安問題。

黄金博物館金飾牆。（圖片皆由作者提供）

所幸我們這一團39人有全陪及地陪，因受安地斯山脈的地形阻隔，都是乘飛機去三個主要城市，再遊山玩水，尋幽訪勝，七天緊湊的行程玩得開心。

我們4月中旬從佛羅里達州邁阿密出發，不大放心地登上美航波音737 MAX（之前墜機多次），直飛三小時後平安抵達哥國第二大城美德因（Medellin）。因防疫及移民局規定及等其他團員，折騰了兩個多小時，機場與市中心又遠，約晚上11時方抵旅館。

見到全陪卡羅士後，即開始三天在美德因、兩天在加勒比海濱─迦太基（Cartagena）、兩天在首都波哥大（Bogota）的行程。

迦太基的古堡。（圖片皆由作者提供）

美德因 擺脫毒梟陰影

美德因是90年代世界毒品古柯鹼之都，是毒品恐怖分子／毒梟巴布羅‧艾斯科巴（Pablo Emilio Escobar Gaviria，1949年12月1日－1993年12月2日）的老巢。

艾斯科巴靠生產、向美國境內走私古柯鹼進行銷售而成名與致富；他的毒品卡特爾（Cartel）在極盛時期，壟斷了美國古柯鹼走私量的80%。

在1989年的「富比世」富豪榜中，艾斯科巴排名全球第七，身價高達300億美元。

在80到90年代，艾斯科巴暗殺了幾位總統候選選人及多位政府官員，甚至任何不聽話的人，基本上控制哥國的黑白兩道，儼如地下王國的首領。1993年，艾斯科因逃獄而被槍殺。

哥國在他死後慢慢療傷止痛，恢復秩序。我們在30年之後去看了美德因的一個赤脚公園，主題其實就是療傷，讓市民不再委身於黑道的暴力威脅之下，可以享受平安的城市。

聖艾倫納 鮮花節聞名

還去了安蒂奧基亞省博物館，看哥國有名的藝術家波特 羅（Fernando Botero）的油畫，館外還有波特羅製作的、一些憨態可掬的胖雕塑。當地還有瓜塔佩水庫及220公尺高的巨岩等景點。

Botero博物館外，有憨態可掬的胖雕塑。（圖片皆由作者提供） 220公尺高的瓜塔佩巨岩。（圖片皆由作者提供）

下午去車程120公里外山區的聖艾倫納，有聯合國教科文組織認定為世界上18個生物多樣性熱點之一的「鮮花節」（Silleteros），地區農民競相建造奢華的超大花卉，以椅架揹花翻山越嶺來售賣、表演及展示。我們聽了花農熱情地解說招待，也在花園附近看到蜂鳥，啄木鳥及各式鳥類。

巨嘴鳥。（圖片皆由作者提供）

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