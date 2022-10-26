媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

中共 前總書記胡錦濤22日在中共20大閉幕式上「非自願離席」，至今依舊餘波盪漾。多數獲准進入會場採訪的媒體都只看到事件的部分，新加坡 電視台CNA和西班牙報紙ABC率先進入會場並拍下畫面，試圖還原事件始末。得到的結論是：習近平 的心腹栗戰書發動，習近平下令帶胡錦濤出場。

日本媒體用「超異例」形容胡錦濤出場方式的不尋常。簡單說，閉幕式上，胡錦濤左右各坐著領導群中排名第三的人大委員長栗戰書和中共總書記習近平，三人前面都有一疊文件。栗戰書用一個紅色卷宗夾放在胡錦濤面前的文件上，然後似乎向胡錦濤解釋。

胡錦濤嘗試移開紅色卷宗夾，栗戰書立刻出手制止，習近平冷眼旁觀。栗戰書以右手抓住胡錦濤的手，左手拿走胡錦濤的文件。習近平轉向兩人方向說了一些話，栗戰書向胡錦濤露出得意的微笑，兩手都已握住胡錦濤的文件。

坐在栗戰書左手邊的是習近平的另一名心腹，堪稱文膽的王滬寧。他猛揮了兩下手，但不確定對象是胡錦濤還是栗戰書。

這個時候，一名男子突然出現在胡錦濤背後，後來被認出是習近平的中央辦公廳副主任孔紹遜。後來又出現一名男子，習近平一面指著自己面前的文件，一面轉頭吩咐。該名男子一度移開胡錦濤文件上的紅色卷宗夾，但栗戰書隨即又蓋上，並跟該名幕僚咬耳朵。

胡錦濤轉而試圖拿習近平面前的文件，但馬上被習近平壓下。栗戰書將胡錦濤的文件交給該幕僚，幕僚拿給胡錦濤看了一下並咬耳朵。胡錦濤試圖從幕僚手中拿回文件但無果，反而被架起來，胡錦濤似乎掙扎，習近平的目光轉向正前方，胡錦濤最後被帶出場，還拍了一下李克強的肩膀。

新華社英文版推特事後簡短說明，胡錦濤提前離席是因為身體不好。推特在中國被禁用，所以這顯然是大外宣。

不過，經濟學人雜誌(The Economist)防務新聞組長喬希(Shashank Joshi)認為，這段視頻尚不足以駁倒胡錦濤被帶離會場是出於健康原因的說法。他的推文說，「由總部設在新加坡的亞洲新聞台(CNA)拍攝的視頻並不能推翻胡錦濤患病的官方說法。但它也表明，胡錦濤面前的那份文件在事件中起了關鍵作用。」

美利堅大學(American University)國際服務學院教授唐志學(Joseph Torigian)認為，到底發生了什麼現在仍不得而知，但根據現有的證據來看，這應該不是刻意對胡錦濤的整肅。唐志學研究中國和俄羅斯政治與外交政策。

但唐志學也表示，仍然存在這樣一種可能性，即胡錦濤打算在表決時不舉手。他寫道，「胡錦濤效仿陳少敏的可能性總是存在的。陳少敏是在中共8屆12中全會上表決「永遠開除」劉少奇出黨的決議時，陳少敏伏在桌上拒絕舉手譴責。如果是這樣，考慮到歷史的延續性，這將是真正令人震驚的。」