料理功夫／咖哩&麻辣茶葉蛋

咖哩茶葉蛋

茶葉蛋是平民美食 之一，傳統作法是使用紅茶包，因家中只有綠茶包，索性將就著用，發現味道也不錯。

自幼到大吃的都是原味茶葉蛋，心血來潮想要變換口味嚐鮮，旋即又想起剛開瓶的咖哩粉和麻辣醬，於是咖哩和麻辣口味的茶葉蛋就這麽誕生了！

咖哩茶葉蛋

咖哩茶葉蛋

材料：

雞蛋 12顆、水6杯、老抽1/2杯、綠茶包2包（共4公克）、咖哩粉2大匙、八角3顆、鹽1大匙、糖2茶匙。

作法：

1.首先將蛋煮熟，待不燙手時將蛋殼逐一敲出均勻的裂痕，備用。

2.取出慢燉鍋，將蛋以外的所有材料放入鍋內，攪拌均勻。

3.將蛋入鍋，蓋鍋蓋，以低溫 慢燉10小時，關閉開關。

4.待滷汁涼時，將慢燉鍋移入冰箱，浸泡至少一日。

小叮嚀：

1.燉煮的過程可稍微輕緩攪拌數次。

2.滷汁的量須足以蓋過蛋。

3.食用前可復熱或冰涼著享用，味道也很好。

麻辣茶葉蛋

麻辣茶葉蛋

材料：

雞蛋12顆、水6杯、老抽1/2杯、綠茶包2包（共4公克）、滷包1包（7公克）、麻辣鍋專用之麻辣醬2大匙、鹽1大匙、糖2茶匙。

作法：

1.首先將蛋煮熟，待不燙手時將蛋殼逐一敲出均勻的裂痕，備用。

2.取出慢燉鍋，將蛋以外的所有材料放入鍋內，攪拌均勻。

3.將蛋入鍋，蓋鍋蓋，以低溫慢燉10小時，關閉開關。

4.待滷汁涼時，將慢燉鍋移入冰箱，浸泡至少一日。

小叮嚀：

1.燉煮的過程可稍微輕緩攪拌數次。

2.滷汁的量須足以蓋過蛋。

3.食用前可復熱或冰涼著享用，味道也很好。

麻辣茶葉蛋

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