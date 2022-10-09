我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

封面故事／合約工模式 勞資各有利弊

記者李雪
相較全職工作，合約工擁有更大的自由度，也有更多的時間去滿足個人的興趣愛好。(Getty Images)
相較全職工作，合約工擁有更大的自由度，也有更多的時間去滿足個人的興趣愛好。(Getty Images)

疫情後的就業方式有很大的轉變，對於不少行業來說，更多遠程和零工的方式，很可能就是未來趨勢。但是合約工的模式，對於雇主和員工來說也仍是各有利弊。

合約工最大問題是不太穩定。T女士表示，例如她早先找過一位交互設計師做一個網站項目，聯絡起來就有時差問題，因為這位設計師幾乎總在旅遊，「這一周跟他開會時他在歐洲的阿姆斯特丹，下一周再開會時，他又在科羅拉多州爬山」，她哭笑不得表示，總是需要協調一下開會時間。好在這位設計師還是很專業，只要不是在飛機上或是當地夜間，總是回覆非常即時，而且即便總是在旅遊，他能在規定時間內完成工作。

不過T女士也表示，這倒也讓她非常理解為何這麼多人都開始轉為合約工，「如此自由的生活誰不想要？」她表示，這位設計師作品不錯，這一個項目的收費大約5000元，他大概一周多時間就一邊旅遊一邊抽空完成。對於這位年輕人，收入完全可以負擔他的生活和旅遊支出，每個月只要有這樣一、兩個項目就夠維持了。

但另一個問題是可能會更容易遇到不太有責任心的合約工。T女士表示，因為這樣工作太零散，合約工不必考慮升職加薪KPI等，有時也會比較湊合了事。還是需要多試一些人，最終才能招到合適且有責任心的人。好在合約工也比較容易試用，表現不好可以很快換掉，沒有麻煩的手續，尤其在像是Fiverr這樣的網站的話，就像網購一樣簡單。

而在合約工一邊，雖可獲得自由生活，隨心所欲的作息時間，也有一些代價。自由職業的平面設計師C小姐就表示，以往給一家公司固定工作，工作內容比較穩定，而且最初選擇這家公司入職，也是互相欣賞設計風格。但現在自己要和甲方對接，這就沒法保證對方是比較好溝通的人，有時遇到態度不太好的客戶，或者常常接到沒有審美感和設計感要求的活，只能硬著頭皮做。好在如果不是太有生活壓力，可以拒絕一些不喜歡的客戶，尤其是在經營了一段時間後，她在網站上也積攢了不少好評。另外因作品不錯，不缺客戶，更有話語權。

這波浪潮其實也在迅速拉升一些國家的員工價格，如果想要全職雇用人才，可能也要更下血本。R先生表示，因為現在很多公司在轉為全遠程後可以全球招人，但薪資標準仍是按美國當地數額，一些員工搬去了生活成本更低的地方，而另一些本來就生活在其他較便宜國家的人才，也有機會拿到美國水平的工資。例如最近他面試一位生活在印度的全職設計師，開口就要十多萬美元的年薪，看來也是深得這一趨勢的好處。

就業 疫情 面試

上一則

封面故事 ／紐約客 何時回辦公室？

下一則

封面故事／雇主順應潮流 徵才更容易

延伸閱讀

封面故事／懷舊一條往避難所的路 療癒心靈

封面故事／懷舊一條往避難所的路 療癒心靈
封面故事／「貓王艾維斯」回來了 再見搖滾傳奇

封面故事／「貓王艾維斯」回來了 再見搖滾傳奇
封面故事／貓王造型就是時尚 經典影響未來世代

封面故事／貓王造型就是時尚 經典影響未來世代
封面故事／一張表看貓王一生

封面故事／一張表看貓王一生

熱門新聞

家中該放多少現金，才能應付緊急所需，可參考專家意見。（取自pexels）

理財百科／現金該放多少在家 才安全又能應急？

2022-10-02 02:16
1944年4月24日出版的這期《Life》封面，即為伊麗莎白的大幅黑白照片，左下小標題是「伊麗莎白18歲了」。（作者提供）

新聞眼／我有78年前《LIFE》 封面是她

2022-10-02 02:21
費雯麗與勞勃泰勒在「魂斷藍橋」演出風靡華人觀眾。（取材自IMDb）

封面故事／電影控必看… 12部電影 陪你懷舊

2022-10-02 10:33
「貓王」故居「雅園」是國內多年來第二多人拜訪的居住地，僅次於白宮，卻在新冠疫情期間面臨重大危機。(Getty Images)

封面故事／貓王故居雅園 面臨債券違約危機

2022-10-02 16:24
「貓王」艾維斯普里斯萊在電影「監獄搖滾」中的宣傳照，擺出他的經典動作。（Getty Images）

封面故事／「貓王艾維斯」回來了 再見搖滾傳奇

2022-10-02 02:29
「披荊斬棘」第二季第一次公演中，吳克群、潘瑋柏、張震嶽、ICE楊長青表演的「新地球」，把海洋潮汐、活螃蟹搬上舞台。（取材自微博）

娛樂／舞台、特技喧賓奪主 「披荊斬棘2」核心沒了

2022-10-02 09:32

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民