我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美國4連霸 61:83 中國隊亞軍追平最佳紀錄

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

家園失根／格島見森林 樹與浮冰同時存在

記者梁玉芳／專題報導
格陵蘭南部的納沙史瓦克機場附近的「格陵蘭實驗植物園」，種植了大量的西伯利亞落葉松及西伯利亞松。站在植物園的制高點，可同時見到海冰與森林並列的奇景。（記者陳靖宜／攝影）
格陵蘭南部的納沙史瓦克機場附近的「格陵蘭實驗植物園」，種植了大量的西伯利亞落葉松及西伯利亞松。站在植物園的制高點，可同時見到海冰與森林並列的奇景。（記者陳靖宜／攝影）

格陵蘭的名字常被拿來開玩笑：雖名為「Greenland」，卻大雪冰封、一點也不綠；這原是一世紀時的挪威移民「紅髮艾瑞克」為誆騙同鄉同來，而謊稱的島名。但現在，氣候變遷真的讓格陵蘭變綠；甚至在南部小鎮納沙史瓦克，竟然有座小森林。

新研究透過電腦模擬，把格陵蘭變化中的氣候條件，與北美、歐洲的樹種的理想生長環境套疊，發現在100年內，約有56種樹及灌木將可以在格陵蘭著陸新生。

這畢竟只是模擬，現況是格陵蘭政府與丹麥哥本哈根大學合作，在南部建立「格陵蘭實驗植物園」，理解存活樹種在格陵蘭生長的必要條件。這片小森林占地1.5平方公里，走在植物園的山徑上眺望，還能看到漂浮冰山。樹與浮冰，同時標記著氣溫的變化。

有研究指出，觀光客、候鳥等外來者一定會不小心帶入種子，當格陵蘭變得適合植物生長，外來種入侵不可避免；但格陵蘭生態脆弱，對外來種必須小心應對。

當地政府規定，在格陵蘭種樹必須取得許可。實驗農場就接到了美國一家礦產公司100多棵西伯利亞松的訂單。近日格陵蘭採礦權成大國角力的聖杯，種樹是為了建立關係，抑或是抵銷採礦碳排放，種出樹苗的金．奈德說，「我只是農夫，我無法置評」。

格陵蘭 植物園 觀光

上一則

最高法院新庭期 選舉、平權等爭議案待審

下一則

記者直播颶風陷險境 有必要嗎？

延伸閱讀

更綠的島／牧草減少 千年牧羊傳統動搖

更綠的島／牧草減少 千年牧羊傳統動搖
更綠的島／極地溫室 建造蔬菜室內綠洲

更綠的島／極地溫室 建造蔬菜室內綠洲
更綠的島／海水打開 漁獲變多魚卻變小

更綠的島／海水打開 漁獲變多魚卻變小
冰封記憶／峽灣漂垃圾 塑膠微粒降落冰原

冰封記憶／峽灣漂垃圾 塑膠微粒降落冰原

熱門新聞

央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52
美國上市公司主管益發擔憂台海緊張情勢進一步升高。（路透）

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

2022-09-25 08:49

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機