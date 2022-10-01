家園失根／格島見森林 樹與浮冰同時存在

格陵蘭南部的納沙史瓦克機場附近的「格陵蘭實驗植物園」，種植了大量的西伯利亞落葉松及西伯利亞松。站在植物園的制高點，可同時見到海冰與森林並列的奇景。（記者陳靖宜／攝影）

格陵蘭 的名字常被拿來開玩笑：雖名為「Greenland」，卻大雪冰封、一點也不綠；這原是一世紀時的挪威移民「紅髮艾瑞克」為誆騙同鄉同來，而謊稱的島名。但現在，氣候變遷真的讓格陵蘭變綠；甚至在南部小鎮納沙史瓦克，竟然有座小森林。

新研究透過電腦模擬，把格陵蘭變化中的氣候條件，與北美、歐洲的樹種的理想生長環境套疊，發現在100年內，約有56種樹及灌木將可以在格陵蘭著陸新生。

這畢竟只是模擬，現況是格陵蘭政府與丹麥哥本哈根大學合作，在南部建立「格陵蘭實驗植物園 」，理解存活樹種在格陵蘭生長的必要條件。這片小森林占地1.5平方公里，走在植物園的山徑上眺望，還能看到漂浮冰山。樹與浮冰，同時標記著氣溫的變化。

有研究指出，觀光 客、候鳥等外來者一定會不小心帶入種子，當格陵蘭變得適合植物生長，外來種入侵不可避免；但格陵蘭生態脆弱，對外來種必須小心應對。

當地政府規定，在格陵蘭種樹必須取得許可。實驗農場就接到了美國一家礦產公司100多棵西伯利亞松的訂單。近日格陵蘭採礦權成大國角力的聖杯，種樹是為了建立關係，抑或是抵銷採礦碳排放，種出樹苗的金．奈德說，「我只是農夫，我無法置評」。