更綠的島／極地溫室 建造蔬菜室內綠洲

格陵蘭南部卡科爾托克的實驗農場，專責培育新作物，也設農業學校，讓年輕人學習當農夫。（記者陳靖宜／攝影）

我本來也想成為Vegan（純素主義者）的。」18歲少女雅典娜．林思說。就像全世界年輕人吃素以明志：關注環保、動物權、以蔬食減碳。但無奈她住在北極圈內大城西西穆特，海鮮及各種鹿肉、麝香牛肉才是主食。「蔬菜 全靠進口，我要拜託朋友從首都努克幫我帶蔬菜，非常困難」。她的高尚行動，幾個月後宣告終止。

土地八成冰原 寸草不生

格陵蘭 土地八成在北極圈，是寸草不生的冰原；沿海岩地僅有耐寒的草，如北極棉。少數南部峽灣地區可耕作，但逾九成種牧草養羊，剩餘土地才種耐寒的馬鈴薯等作物。

因此，格陵蘭蔬果幾乎都仰賴歐洲進口，最大宗是丹麥，其次是西班牙、荷蘭、義大利 等。所有蔬果都是舶來品，排碳食物里程不低；且多半品相不佳。

在均溫攝氏-10度（華氏14度）的努克培育蔬菜，雅各布森的溫室全年開空調，用各色燈光促進植物生長。（記者許詩愷／攝影）

但近日改變正在擴散。南部格陵蘭超市架上，有個角落特別綠。飽滿高麗菜堆滿籃子，裝袋萵苣新鮮水嫩，彷彿剛從農場摘下；與旁邊哥斯大黎加進口，枯萎發黃的鳳梨，形成強烈對比。

本土蔬菜直送超市，這是十幾年前的格陵蘭難以想像的畫面。

氣候變遷帶來暖化，為格陵蘭南部農耕帶來更多想像。南格陵蘭每年生長季節約100天，科學家評估，若未來氣溫升高，生長季節可再延長27天；但乾燥、暴雨等極端天氣也可能更頻繁。

沒有鐵路公路 只有船運

卡科爾托克是南部第一大城，峽灣中有一處實驗農場，由政府成立，專門培育新氣候下的新作物，還設農業學校，由丹麥請來善於種蔬菜的專家傳授農藝，這是因努特傳統缺乏的一角。

莎拉．奧斯維格（因努特人極地委員會主席）表示，調適並非氣候變遷的解決方案，我們需要確保全世界都在真正改變他們的行為。（記者余承翰／攝影）

丹麥籍的園丁金．奈德初來乍到，已嘗試種了十種馬鈴薯，溫室栽植番茄、黃瓜、櫛瓜花，與萵苣等多種十字花科蔬菜。如今已可穩定供應高麗菜、萵苣、球莖甘藍給當地超市。新品種的高麗菜還可在攝氏-10度（華氏14度）的低溫下生長，而且「居民試吃反應還不錯」。

但夏天永晝日照太長，可適應的品種不多，且今年7月異常乾燥，灌溉是大問題。金更頭痛的是，格陵蘭太大了，大城之間相隔甚遠，且無鐵、公路，只能船運，又久又貴，到首都努克甚至要一天半，屆時菜葉都黃了。他擔心，若沒有適當通路，土產蔬菜的未來堪慮。

溫室月產2噸菜 水力發電

再往北上，丹麥人拉斯穆斯．雅各布森四年前在努克蓋起溫室，建造蔬菜的「室內綠洲」。利用此地豐沛的水力發電為蔬菜維持適合生長生態。據他計算，溫室每月耗用3萬5000度電，但八成五使用水力發電，碳足跡一定比進口少。

「進口蔬果造成很大浪費」，他說，船運碳足跡很高，蔬果送到格陵蘭已不新鮮，最後只能扔掉。如今，溫室每個月能生產2公噸蔬菜。在當地連鎖超市或知名旅館餐廳，都能吃到他種的菜。

露天耕種容易受氣候限制，溫室發揮更多創造力。雅各布森的主力產品是各式萵苣，還有茴香、羅勒、薄荷、歐芹、迷迭香、辣椒，甚至為努克不少的亞洲移工與餐廳種植小白菜。

格陵蘭耕地面積變化 製表／許詩愷

能夠自給自足 終極目標

雅各布森說，格陵蘭傳統飲食是大量肉跟魚，頂多一些馬鈴薯，畢竟酷寒中沒太多選擇。「我們努力讓格陵蘭自給自足」，他打算往北到第二大城西西穆特，再蓋一座溫室，培育蘑菇、草莓等更多蔬果。格陵蘭人薩莉森說，無論溫室或室外種植，她都支持在地產品，即使貴一些也行。

或許有一天，少女林思能在格陵蘭成為純素主義者，不再是早夭的夢想了。