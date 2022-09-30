我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

更綠的島／極地溫室 建造蔬菜室內綠洲

記者吳姿賢、梁玉芳／專題報導
格陵蘭南部卡科爾托克的實驗農場，專責培育新作物，也設農業學校，讓年輕人學習當農夫。（記者陳靖宜／攝影）
格陵蘭南部卡科爾托克的實驗農場，專責培育新作物，也設農業學校，讓年輕人學習當農夫。（記者陳靖宜／攝影）

我本來也想成為Vegan（純素主義者）的。」18歲少女雅典娜．林思說。就像全世界年輕人吃素以明志：關注環保、動物權、以蔬食減碳。但無奈她住在北極圈內大城西西穆特，海鮮及各種鹿肉、麝香牛肉才是主食。「蔬菜全靠進口，我要拜託朋友從首都努克幫我帶蔬菜，非常困難」。她的高尚行動，幾個月後宣告終止。

土地八成冰原 寸草不生

格陵蘭土地八成在北極圈，是寸草不生的冰原；沿海岩地僅有耐寒的草，如北極棉。少數南部峽灣地區可耕作，但逾九成種牧草養羊，剩餘土地才種耐寒的馬鈴薯等作物。

因此，格陵蘭蔬果幾乎都仰賴歐洲進口，最大宗是丹麥，其次是西班牙、荷蘭、義大利等。所有蔬果都是舶來品，排碳食物里程不低；且多半品相不佳。

在均溫攝氏-10度（華氏14度）的努克培育蔬菜，雅各布森的溫室全年開空調，用各色...
在均溫攝氏-10度（華氏14度）的努克培育蔬菜，雅各布森的溫室全年開空調，用各色燈光促進植物生長。（記者許詩愷／攝影）

但近日改變正在擴散。南部格陵蘭超市架上，有個角落特別綠。飽滿高麗菜堆滿籃子，裝袋萵苣新鮮水嫩，彷彿剛從農場摘下；與旁邊哥斯大黎加進口，枯萎發黃的鳳梨，形成強烈對比。

本土蔬菜直送超市，這是十幾年前的格陵蘭難以想像的畫面。

氣候變遷帶來暖化，為格陵蘭南部農耕帶來更多想像。南格陵蘭每年生長季節約100天，科學家評估，若未來氣溫升高，生長季節可再延長27天；但乾燥、暴雨等極端天氣也可能更頻繁。

沒有鐵路公路 只有船運

卡科爾托克是南部第一大城，峽灣中有一處實驗農場，由政府成立，專門培育新氣候下的新作物，還設農業學校，由丹麥請來善於種蔬菜的專家傳授農藝，這是因努特傳統缺乏的一角。

莎拉．奧斯維格（因努特人極地委員會主席）表示，調適並非氣候變遷的解決方案，我們需...
莎拉．奧斯維格（因努特人極地委員會主席）表示，調適並非氣候變遷的解決方案，我們需要確保全世界都在真正改變他們的行為。（記者余承翰／攝影）

丹麥籍的園丁金．奈德初來乍到，已嘗試種了十種馬鈴薯，溫室栽植番茄、黃瓜、櫛瓜花，與萵苣等多種十字花科蔬菜。如今已可穩定供應高麗菜、萵苣、球莖甘藍給當地超市。新品種的高麗菜還可在攝氏-10度（華氏14度）的低溫下生長，而且「居民試吃反應還不錯」。

但夏天永晝日照太長，可適應的品種不多，且今年7月異常乾燥，灌溉是大問題。金更頭痛的是，格陵蘭太大了，大城之間相隔甚遠，且無鐵、公路，只能船運，又久又貴，到首都努克甚至要一天半，屆時菜葉都黃了。他擔心，若沒有適當通路，土產蔬菜的未來堪慮。

溫室月產2噸菜 水力發電

再往北上，丹麥人拉斯穆斯．雅各布森四年前在努克蓋起溫室，建造蔬菜的「室內綠洲」。利用此地豐沛的水力發電為蔬菜維持適合生長生態。據他計算，溫室每月耗用3萬5000度電，但八成五使用水力發電，碳足跡一定比進口少。

「進口蔬果造成很大浪費」，他說，船運碳足跡很高，蔬果送到格陵蘭已不新鮮，最後只能扔掉。如今，溫室每個月能生產2公噸蔬菜。在當地連鎖超市或知名旅館餐廳，都能吃到他種的菜。

露天耕種容易受氣候限制，溫室發揮更多創造力。雅各布森的主力產品是各式萵苣，還有茴香、羅勒、薄荷、歐芹、迷迭香、辣椒，甚至為努克不少的亞洲移工與餐廳種植小白菜。

格陵蘭耕地面積變化 製表／許詩愷
格陵蘭耕地面積變化 製表／許詩愷

能夠自給自足 終極目標

雅各布森說，格陵蘭傳統飲食是大量肉跟魚，頂多一些馬鈴薯，畢竟酷寒中沒太多選擇。「我們努力讓格陵蘭自給自足」，他打算往北到第二大城西西穆特，再蓋一座溫室，培育蘑菇、草莓等更多蔬果。格陵蘭人薩莉森說，無論溫室或室外種植，她都支持在地產品，即使貴一些也行。

或許有一天，少女林思能在格陵蘭成為純素主義者，不再是早夭的夢想了。

格陵蘭 蔬菜 義大利

上一則

颶風過後 居民淚訴一生財物泡水 有人甚至整間屋子漂走

下一則

拜登豁免學貸案 6紅州提告 選前爭議再起

延伸閱讀

圖輯╱冰川崩落奇景 觀光客爭睹

圖輯╱冰川崩落奇景 觀光客爭睹
冰封記憶／峽灣漂垃圾 塑膠微粒降落冰原

冰封記憶／峽灣漂垃圾 塑膠微粒降落冰原
冰封記憶／家在融化 兒時冰雪記憶蒸發

冰封記憶／家在融化 兒時冰雪記憶蒸發
冰封記憶／暖化蝕冰原 雪橇犬30年少一半 多被安樂死

冰封記憶／暖化蝕冰原 雪橇犬30年少一半 多被安樂死

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有