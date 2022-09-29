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冰封記憶／暖化蝕冰原 雪橇犬30年少一半 多被安樂死

記者許詩愷、梁玉芳／專題報導
越野車行老闆、雪橇犬飼主博‧林思稱如果沒有雪橇犬，人類不可能在格陵蘭存活至今。（記者余承翰／攝影）
越野車行老闆、雪橇犬飼主博‧林思稱如果沒有雪橇犬，人類不可能在格陵蘭存活至今。（記者余承翰／攝影）

六隻體型巨大的格陵蘭哈士奇不斷跳躍、低吼，興奮地期待奔跑。博‧林思一家人熟練為牠們套上韁繩，再綁住越野車準備出發。每天半小時，一趟十公里，這是博發明的訓練方式。明明經營著現代化車行，他卻深愛這項傳統文化。

冰原地質脆弱，不適合開車遠行，雪橇成了北極最常見的交通方式。

但夏天的狗兒沒有事做，如今氣溫愈來愈高，天生披著厚重毛皮的牠們，懶洋洋躺在地上散熱。若飼主一不注意，甚至可能中暑而死。

即使冬天來臨，雪橇犬的需求也劇烈下滑。氣候變遷讓海面不再結凍、冰層融解，過去無法抵達的地區浮現山路，燃油車輛逐漸取代雪橇犬，很多人不再養狗。「過去30年來，雪橇犬減少的速度太快了，全格陵蘭的數量少了將近一半」，博說。

光是當地第三大城伊魯利薩特，近年便有5000隻狗兒退休，多半安樂死。狗兒還得在夏天挨餓，才能維持冬天工作動力。此時人類一靠近狗場，牠們誤以為吃飯時間到了，發出討食吼聲。只要一隻狗開始吼叫，便會一傳十，十傳百，整座山谷回盪著悲鳴。

博住在氣候相對穩定的西西穆特，一家人是愛狗成痴，每天都來狗場陪伴他們飼養的數十隻雪橇犬。別人的狗兒受傷後，通常直接安樂死，他們則帶回家當成寵物照顧。

轉型觀光 雪橇犬越野車

消逝中的雪橇犬生命與文化令博心痛。他想到，或許能讓狗兒搭配越野車，作為觀光使用，「我們的最終目標，就是讓雪橇犬在格陵蘭永續生存」。

博請女兒示範。只見15歲的露卡和9歲的諾菈熟練操控油門，發出宏亮咆哮，命令雪橇犬出發。

原本毫無精神的狗兒重獲新生，輕鬆拉動越野車，盡情跳躍。當姊妹停止加速，還會回頭望向她們，期待繼續奔跑。

「這是讓格陵蘭雪橇犬擁有未來的唯一方法」。博正在尋找適合的輕型電動車，當上坡費力時，可用馬達協助狗兒，既環保，又讓觀光客體驗雪橇犬拉車的樂趣。這樣，一整年都可以讓狗兒有事做。

格陵蘭 觀光 氣候變遷

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