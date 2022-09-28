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暖化前線／搶救格陵蘭 融冰用於水力發電

記者吳姿賢、許詩愷／專題報導
賽巴斯汀．西蒙森（丹麥科技大學研究員）稱氣候變遷不是信仰，而是可測量、觀察、量化的，可以到格陵蘭觸摸到冰，看到它融化。氣候變遷就像桌子一樣，可以測量、感覺到它。（記者吳姿賢／攝影）
賽巴斯汀．西蒙森（丹麥科技大學研究員）稱氣候變遷不是信仰，而是可測量、觀察、量化的，可以到格陵蘭觸摸到冰，看到它融化。氣候變遷就像桌子一樣，可以測量、感覺到它。（記者吳姿賢／攝影）

1962年，一家美國石油公司登載雜誌廣告，標題吹噓：「我們每天提供的能量足以融化700萬公噸冰川。」這段歷史證明當時全球對暖化毫無危機感。反觀格陵蘭為應對氣候衝擊，斷然拒絕油氣開發。

全球暖化，中國及俄羅斯年初共同聲明將開發北極航線，視其為「極地絲路」；為抗衡中俄，美國今年8月首度宣布設立「北極大使」。

格陵蘭稀有礦物、金屬也吸引全球富豪尋寶。比爾蓋茲與貝佐斯也投資開發格陵蘭的鎳、鈷—製作電動汽車電池的關鍵元素，以便創造「更綠的世界」，卻無視挖礦對格陵蘭生態帶來的永久傷害。

全球覬覦格陵蘭，卻鮮少有人好好問過他們意見。納沙克的食品學院教師卡琳娜·塞拉諾不以為然地說，連美國前總統川普都曾放話，要買下格陵蘭，但格陵蘭屬於人民，「絕不出售」。

在50年的各國鑽探後，格陵蘭去年7月發布重磅聲明：「停止發放新的石油和天然氣探勘許可證」，「未來屬於再生能源」。格陵蘭環境部長卡利斯塔．隆德說，將利用暖化導致的融冰加強水力發電，取代化石燃料，未來再生能源發電占比可達九成。

再生能源占格陵蘭全島發電七成二，過半仰賴水力。這項成就花了30年；除了氣候、地形讓人傷透腦筋，格陵蘭能源公司總監皮埃爾·瓦薩德透露，「永凍土層隨暖化解凍，電塔和發電廠選址更困難」，格陵蘭預計2030年達成百分百再生能源，瓦薩德備感壓力，但「不能再使用燃煤發電」。

丹麥科技大學高級研究員賽巴斯汀·西蒙森說，北極融冰可能帶來利益，「不確定是好的改變，但總要下決定」。

格陵蘭 暖化 石油

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