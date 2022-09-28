暖化前線／拚氣候調適 觀光代替雪橇狩獵

全球今夏受熱浪侵襲，連日高溫使得格陵蘭的冰層快速融解，位於伊魯利薩特的艾奇冰川每日都可見到崩落的景象。（記者余承翰／攝影）

「即使再派一千個冰河學家上冰原，它也不會停止融化。」冰川學家威廉‧柯根說。聽來多麼絕望。

面對氣候變遷 ，調整基礎建設或生活方式，順應氣候變化以減輕危害或發展機會，這就是「氣候調適」（climate adaptation）。

長駐西部迪士可島的北極科學站首席科學家莫頓．瑞雪說，30年前冬天常是零下30度，但突然海面不再結冰，冬天每月都有焚風，溫度在兩小時內急速上升，雪開始融化；「如果你是這鎮上的獵人，你會怎麼做？」答案是，以船代替雪橇，狩獵結合漁業，漁獲出口是格陵蘭 最大收入。

當世人因為氣候變遷而「慕名」來到格陵蘭時，漁夫家族大衛和父母買了兩艘快艇和極地救生衣，夏天就做起觀光 生意；更溫暖的南部，牧羊人尼爾森開始了裝設太陽板的生意，哥哥則買了直升機，接待更多逃離歐洲熱浪的觀光客。

冰芯研究學者約根·史蒂芬森說，當海平面上升已成定局，「那你把房子墊高30公分。」剛剛完工的哥本哈根地鐵系統，入口樓梯都加高兩階。

瑞雪說，科學界「在確定什麼是正確之前，什麼都不敢決定」；但是看看格陵蘭人，「他們就直接駕著小船出海」，「海冰消失了；不確定會不會再回來，但最糟糕的事就是恐慌。」開始想想如何調適吧。