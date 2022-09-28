圖輯／最活躍的冰川 科學家觀測重點

格陵蘭伊魯利薩特的冰峽灣是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重要地點。(記者余承翰／攝影) 格陵蘭伊魯利薩特（Ilulissat）的冰峽灣在2004年被列為聯合國世界遺產，其中的雅各布港冰川每天移動40公尺，是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重要地點。 ➤➤➤直擊格陵蘭暖化前線 冰山分秒崩解 全球迫切危機 夏天時正值永晝，午夜陽光照在冰山上，呈現不同的氛圍。(記者余承翰／攝影) 夏天時正值永晝，午夜陽光照在冰山上，呈現不同的氛圍。(記者余承翰／攝影) 冰山融化後，形成一條小瀑布。(記者余承翰／攝影) 格陵蘭伊魯利薩特的冰峽灣是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重要地點。(記者余承翰／攝影) 格陵蘭伊魯利薩特的冰峽灣是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重要地點。(記者余承翰／攝影) 格陵蘭伊魯利薩特的冰峽灣是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重要地點。(記者余承翰／攝影) 夏天時正值永晝，午夜陽光照在冰山上，呈現不同的氛圍。(記者余承翰／攝影) 格陵蘭伊魯利薩特的冰峽灣是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重要地點。(記者余承翰／攝影) 格陵蘭伊魯利薩特的冰峽灣是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重要地點。(記者余承翰／攝影) 格陵蘭羅素冰川已有七萬年歷史，但受到全球暖化影響，近年不斷崩落，記者到訪的前一天才剛發生崩落，瞬間退縮30公尺。(記者余承翰／攝影) 冰川 格陵蘭 聯合國 上一則 眾院接力 共和黨議員提台灣政策法案 下一則 運輸部長ICAO發言挺台 外交部：首例、別具意義
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