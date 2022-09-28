圖輯／最活躍的冰川 科學家觀測重點

格陵蘭伊魯利薩特的冰峽灣是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重要地點。(記者余承翰／攝影)

格陵蘭 伊魯利薩特（Ilulissat）的冰峽灣在2004年被列為聯合國 世界遺產，其中的雅各布港冰川 每天移動40公尺，是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重要地點。

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