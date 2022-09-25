生活／逃脫密室實景版 親友組團闖鬼屋破關

密室內燈光昏暗，牆壁上有許多古怪的裝飾。（作者藍天提供）

日前和一群華裔年輕孩子們到洛杉磯 附近爾灣市玩實景版的「逃脫密室」（Escape Room)遊戲，因為孩子中有人年紀不滿16歲，須要有成年人陪同，使我有機會體驗一下這個熱門遊戲的魅力。

這個遊戲是將參加者（最少4人、最多16人）関在一個封閉的密室裡，大家根據室內布置的謎語、道具提供的蛛絲馬跡中，集思廣益、團結合作找出開啓密室大門的方法，在限定時間內（通常是一小時或一個小時半）逃出密室；如未在限定時間內找到破解方法逃出密室，就算任務失敗。參加者雖無年齡限制，但對年齡太小（如六歲以下）的兒童並不合適，另外也不建議懼怕黑暗或對有密閉空間恐懼症的人參加。

收費根據各地密室的規模不同，每人費用約在25元至40元之間。

每間密室有不同主題，根據場景設計分為「鬼屋」、「城堡」及「監獄 」等；解密難度有初、中及高級之分，報名時就在網上選好密室場景及難度的等級。

牆壁深處藏著一把鑰匙。（作者藍天提供）

「逃脫密室」遊戲分為電子遊戲版及真人實景版兩種，這個遊戲的電子版2007年起源於日本，創始者是Takao Kato，實景版遊戲先在亞洲風行，後傳至歐洲，數年前才引進美國，目前美國約有2000多家實景遊戲場地。由於遊戲具有益智解謎、團結合作的元素，西岸矽谷 的一些高科技公司鼓勵員工參加，作為公司內部的團康活動，其他公司也起而效尤，風行一時。

可在網上先搜尋各地的「逃脫密室」位置，我們報名時選擇難度較高的「鬼屋」，按約定時間到達後，主辦單位先要成年人簽署「責任免究書」，然後帶大家進入一房間，觀看一段錄影帶，瞭解遊戲的規則；譬如室內有些不能碰觸的陳設、不能強行移動的家具等，還有一旦遊戲開始後就不得自由出入，如遇到緊急情況，可按下房間內的一個紅色按鈕，此時緊急門便會打開，中途出去的人不能再回到密室參加遊戲。

看完錄影帶介紹之後，主辦人將我們帶入一間燈光昏暗的房間，房間四周陳列著仿真骷顱頭、人體器官、古怪圖案及恐怖相片等裝飾，房間內噴出乾冰製造的煙霧效果再加上尖銳恐怖的音樂，已讓人忑忐不安，有毛骨悚然的恐懼感。

主辦人說，我們須通過三間密室，每間都有不同的開門機關，我們的任務就是找出開門機關，在一個小時內從第三間密室逃脫，說完他宣布「遊戲計時開始」，便把門「碰」的一聲關上後離開。

書架上的書籍暗藏玄機。（作者藍天提供）

在眼睛適應密室昏暗的光線後，我們先觀察四周環境，有一扇門通往第二間密室，需要鑰匙，於是大家分頭去找鑰匙；有把鑰匙藏在牆壁上一個深洞裡，用手夠不著，需要用磁鐵把它吸出來；但費盡心力拿到的鑰匙卻打不開門。此時，牆角一部黑白老電視突然出現影像聲音，大家圍上去看看是否有線索，結果也無幫助。

時間一分一秒的過去，大家在黑暗的房間中開始有些急躁；就在此時，有人發現桌上有個十字架，旁邊有燭台，有人試著把十字架直立在燭台後，桌子中央突然升起一個圓盤，上面放了一把鑰匙，大家趕快用這把鑰匙去開那扇門，果然通往第二間密室的門被打開了。

興高采烈地進入第二間密室，發現這間密室沒有門通往第三間密室，倒是牆上有個巨大的星座羅盤，可以用手轉動，旁邊擺著一本記戴星座圖案的書；有人開始研究書中是否有線索，但沒找到任何關聯；房間中央有一個鐵箱，被鐵鏈層層環繞，大家花了許多力氣將鐵鏈打開，箱中卻空無一物。

這時，有人注意到牆壁旁有個書架，底下有軌道，但用力推也推不動；書架上有些書的書背上印有古怪文字，和牆上的一些文字吻合，於是有人試著把這幾本書抽出來，只聽見「咔嚓」一聲，書架突然向旁移動，露出通往最後一間密室的通道。

參加「逃脫密室」的華裔青少年在密室門前合影。（作者藍天提供）

這時只剩15分鐘，大家緊張了，第三間密室也須尋找鑰匙開門，室內一張桌上放置算命的普羅牌，但也摸不著頭緒；有人注意到，桌上有個精美的木盒子，搖一搖裡面有鑰匙滾動的聲音，但如何打開這個盒子卻是個挑戰，因為它没有鑰匙孔，大家研究發現擺放盒子的桌上畫有五樣器具底部形狀的圖案，於是趕快分頭去找這五樣器具，很快地把五樣底部有磁鐵的器具找齊，放在桌上相應的圖案形狀上，只聽見「噹」一聲，木盒蓋子突然自動打開，裡面有一個長方形圓筒，上面有五個數字的對號鎖，大家又在室內到處去找五個數字，但隨著時間接近，始終沒找到。

這時，突然一個聲音從室內擴音器傳來，說「時間到，遊戲結束」。大門打開，主持人走進來，他拿起桌上一個手電筒輕按兩下，手電筒發出藍色的光束，他將光束照在牆上，隱藏在牆上的五個數字當下立刻顯現，原來這個擺在桌上的手電筒具有特殊作用，也是開啓最後一道密室門的工具。

雖然這次逃脫密室的任務沒有成功，但大家仍興奮的討論逃脫的過程，交換尋找線索的經驗，以及彼此在逃脫過程中所作的努力和貢獻。我想，讓大家有參與感、培養互助合作的精神、同心協力完成共同目標，就是這個遊戲迷人的地方。