生活／營養價值高 用甜菜熬正統俄羅斯湯

俄羅斯和烏克蘭都認為以甜菜入菜的「羅宋湯」是自己國家的遺產。（Getty Images）

一對俄羅斯 夫婦說要請我吃著名的俄羅斯湯，因為疫情 一直不能兌現。去年聖誕節 ，我們第一次見面，在朋友家裡，互相說著不太純正的英語，滔滔不絕，有點相見恨晚。兩天後，我準備了海鮮大餐，請他們來家裡聚餐。按照習慣，他們將帶一個菜來分享，我便理所當然地以為他們帶來的就是著名的俄羅斯湯。

不料，從他們下車走向我家大門時，俄羅斯大叔端著淺淺的透明玻璃盤，我的心裡就涼了半截，吃湯的願望「泡湯」了。也許下意識裡，我請他們來吃飯就是為了這鍋湯。他們帶來的是涼菜沙拉，紫紅色的蘿蔔切成小丁，煮得爛熟，用醋和橄欖油拌著。

Beet中文名字叫「甜菜」，也叫「紅菜頭」，綠葉紅梗，根部肥胖，好像一個圓蘿蔔。（作者提供）

開飯後，我嘗了幾口，酸甜可口，連連說，紫蘿蔔好吃。俄羅斯大媽說，這不是紫蘿蔔，是Beet。這個名稱我雖然不很熟悉，也是聽到過的。噢，我說，超市有售的，是嗎？大媽點頭，又說，Borscht soup(俄羅斯湯) 就是用Beet做的。我立刻記下了Borscht的拼寫。他們一走，我就上網查Borscht。

打開一看，Borscht soup有中文名字叫「羅宋湯」。誰不知道羅宋湯？小時候被灌輸的共產主義生活就是「土豆加牛肉」，這個菜與番茄、洋蔥、包心菜，混在一起就是羅宋湯，原來著名的俄羅斯湯沒什麼稀奇。

Beet中文名字叫「甜菜」，也叫「紅菜頭」，綠葉紅梗，根部肥胖，好像一個圓蘿蔔。羅宋湯在中國的主角是牛肉和土豆，並沒有紅菜頭。這個菜，在南方人恐怕聞所未聞。而在歐洲，尤其在中世紀，原產於歐洲西部和南部沿海的紅菜頭，在民間長久保持著極高的地位，跟中國的靈芝一樣。

紅菜頭的營養價值高。（作者提供）

據說，古羅馬帝國用紅菜頭治療便祕和發燒，其葉子還能治療外傷；中世紀的歐洲還用它治療消化和循環系統等疾病。另有記載，古希臘人每逢祭拜，都將紅菜頭獻奉給阿波羅神。傳說中的「愛與美之神」維納斯也通過食用它來保持美麗容顏。紅菜頭在歐洲尤其在北部特別流行，甚至被認為一桌佳餚中紅菜頭不能缺席，否則是不完整的。

古往今來，紅菜頭的營養價值節節攀高。紅菜頭根部含碘，對於預防甲狀腺腫瘤以及防治動脈粥樣硬化很有效果。紅菜頭幫助吸收蛋白質，調節新陳代謝。食用紅菜頭可以改善肝功能、降低血壓、軟化血管等。

第二天，我便去超市找到了紅菜頭，價格不菲。買回來，用沸水煮熟，煮到筷子輕易插入，取出冷卻，剝皮，切小塊。這時的紅菜頭就像一塊塊閃閃發亮的紅寶石，一口一塊，不放醋也不拌橄欖油，當水果都吃了。

把紅菜頭打成漿，拌入所需食材，給餐桌添置了另一道引人入勝的風景。（作者提供）

新年過後，我和俄羅斯夫婦遵守防疫規則，再也沒有見面。但是，他們引薦的紅菜頭卻在我家大放光彩。除了紅菜頭當主角的羅宋湯，沙拉之外，紅菜頭還是絕妙的食品燃料。有一次我不小心，筷子沒有夾緊一塊清蒸魚，掉入了紅菜頭沙拉中，頓時，銀色的魚塊披上了紅妝，怎麼挽救也清洗不了。我家的紅燒肉從此以後真的燒成紅色而不是醬色，叉燒，肉丸，糖醋排骨，雙色蛋糕，雙色麵包，只要把紅菜頭打成漿，拌入所需食材，名副其實，貨真價實，給餐桌添置了另一道引人入勝的風景。

春暖花開時，我家的菜園種上了一百多棵紅菜頭，從種子到發芽到亭亭玉立，短短48天便可收穫。有的紅菜頭羞羞答答躲在土裡，有的微微抬頭朝我微笑。紅菜葉也能食用，用來清炒或者煮湯。疫情中，我用紅菜汁做成花卷，就像一朵朵盛開的鮮花，貼在網上，得到數不清的點讚。啊，紅菜頭，快樂的天使，感謝你！