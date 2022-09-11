料理功夫／「綠野鮮踪」涼拌韭菜

「綠野鮮踪」涼拌韭菜

朋友家邀宴，我帶著涼拌韭菜去，甚獲好評，被問到菜名，我名之為「綠野鮮踪」。

材料：

韭菜、薑、蒜頭、糖、黑醋、香油、醬油膏、老乾媽醬。

作法：

1.剛割下來的一把新鮮韭菜，清理、泡水、洗淨。

新鮮韭菜一把，清理、泡水、洗淨

2.鍋子內燒水，加一點食鹽、幾滴食用油，水滾開後，將洗淨的整把韭菜放入。

燙好後的韭菜，放入冰水中

3.韭菜在熱水中滾煮40秒至一分鐘後撈出，置入冰水中浸泡至涼。

4.醬汁製作，將薑、蒜頭切成小碎粒，加入適量的糖、黑醋、香油、醬油膏、老乾媽醬。

5.冰涼的韭菜，以五、六根結為一捆，以手緊握瀝乾水，切為橫段後擺盤。

6.享用時再將醬汁淋在韭菜上，鮮綠味美又爽口。

韭菜切好後擺盤

韭菜切好直接與醬汁拌攪亦可

小叮嚀：

1.韭菜入滾水時，宜將硬的根部先放入，讓根部多煮一些時間。

2.燙韭菜的時間會影響生、熟程度，可依個人喜好而定。

3.老乾媽醬也可以辣椒油、豆瓣醬代替。

4.韭菜的營養價值高，含礦物質元素，能增進體力和促進血液循環，對人體有保溫作用。

5.此菜做法簡單，口訣「五個一」：一摘、一洗、一燙、一切、一拌即可。

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