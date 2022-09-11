醫藥／肺炎分3種 全是長者大敵

肺炎示意圖。（取材自元氣網）

「肺炎」是指某些病原入侵肺臟所引起的發炎反應，任何年齡層都有可能發生肺炎，其中又以小於五歲的兒童和65歲以上的年長者，以及免疫系統較差的民眾容易罹病。至目前為止，肺炎仍是人類死亡的主要原因之一。

台灣新竹馬偕醫院胸腔外科醫師陳百璽指出，肺炎依照病原可分為三類，分別為細菌性肺炎、病毒性肺炎及吸入性肺炎，全是年長者大敵。

細菌性肺炎

「細菌性肺炎」指的是肺臟受細菌感染所引起的肺炎。臨床上根據病患染病的地點，還可區分為「社區型肺炎」及「醫院型肺炎」。

社區型肺炎指的是未住院或住院未滿48小時的病人發生之肺臟細菌感染。常見的感染菌種有肺炎鏈球菌、流感 嗜血桿菌、黴漿菌等，其中以肺炎鏈球菌最常見，且最易感染65歲以上的民眾，年輕的病患較常見黴漿菌感染。

「細菌感染而演變成肺炎的病患，大多代表身體狀況較差或是免疫功能較低下。」陳百璽解釋，身體健康、免疫力良好的人，對於細菌的感染應該都有一定的抵抗力，絕大多數的細菌集中在鼻、口、咽喉等上呼吸道感染；然而老人家或是有其他慢性疾病的患者，因抵抗力較差，容易併發下呼吸道的感染，造成肺炎。

醫院型肺炎指的是在住院48小時後所引發的肺炎。常見的感染菌種有金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌，甚至醫院內特有「抗藥性細菌」引起感染。

陳百璽說明，一般來說，由於病患本身因外傷、手術 、腫瘤治療、器官嚴重疾病等原因安排住院治療，在治療期間身體抵抗力較為低下，甚至有些病患需要使用呼吸器幫助呼吸，皆容易在住院期間感染肺炎。

他表示，院內感染的病菌，多對抗生素產生抗藥性，因此患者染病之後的嚴重度較高，抗生素不容易有效控制。

病毒性肺炎

由病毒所引起的肺炎稱為「病毒性肺炎」，主要由A型流感與B型流感病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒等引起。多年前爆發的SARS及現在的COVID-19新冠病毒，都會引起病毒性的肺炎。

陳百璽表示，一般成人若發生病毒性肺炎，通常可自行痊癒，老人及慢性病患者不只容易感染，且容易引發重症甚至死亡，每年造成全球高達50萬以上的患者死亡，需要透過注射疫苗來預防。

吸入性肺炎

「吸入性肺炎」指的是因食物嗆到、吸入胃部逆流的食物或分泌物及嘔吐物，所造成的肺部感染。臨床上常見年長者因吞嚥功能退化，或是曾經中風過，導致意識狀態不佳以及吞嚥功能不良，因此成為吸入性肺炎的高危險族群。另外，酒醉者也常因酒醉後嘔吐且意識不清，而導致吸入性肺炎。

陳百璽指出，由於人體口腔及腸胃道裡面，存有許多種類的細菌，因此食物或是胃部逆流的液體、嘔吐物進到肺部後，常常會導致很嚴重的肺炎問題，加上感染的菌種常常不只一種，因此在治療上相對困難。

新冠肺炎 肺臟超級殺手

新冠肺炎是新型冠狀病毒COVID-19感染後引發的肺部發炎問題。由於新型冠狀病毒容易和人體細胞上的ACE2接受體結合而感染人體細胞，而肺臟裡面的第二型肺泡細胞也因富含ACE2接受體而容易被病毒感染，因此和流感病毒比較起來，新冠病毒造成的肺炎比例較高。

醫師提醒，有些感染新冠病毒且造成肺炎問題的病患，即使在疾病痊癒後，仍然遺留了一定的後遺症。例如越是重症的病患，儘管肺臟裡病毒量減少、發炎物質減少，但卻出現了肺部纖維化的現象，進而導致無法恢復的肺功能損害，這也是新冠病毒感染可怕的地方。