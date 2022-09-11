悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界
8月30日，全球媒體大幅報導黛安娜王妃逝世25周年，追憶她短暫的一生；這位改變英國王室傳統的媒體寵兒，即使離世也還是寵兒。
「在所有渴望閱讀關於她每一個字的人中，黛安娜是最飢渴的那位。」本期世界周刊提出另一個並存的觀點「媒體同樣也是黛安娜王妃的寵兒」，在鏡頭蜂擁而至之前，她已擺好了姿態與背景，雙方共舞。當然，你也可以反駁這個看似「褻瀆」黛安娜的觀點。
同一天，一位改變世界與當年世局的領袖年老辭世，全球媒體回到前蘇聯領導人戈巴契夫身上，倒帶鎖定他的一生與功過、蘇聯與俄羅斯的前世今生、冷戰是誰的勝利。
「因為他，我們才有了許多東西…像是必勝客。」在父子的劍拔弩張下，有智慧的總是老媽。本期世界周刊從戈巴契夫的披蕯廣告中，提供讀者從兩種對立的觀點中，尋找有共識有交集的第三意見。
噢，說到交集，我們也找到這兩位同樣改變世界的他和她、老和少，有個交集----雷根總統。
37年前，1985年11月，雷根總統主政，英國王室來的訪客，帶給白宮興奮的氣氛；當時紐約時報頭版圖文並茂報導「英國人來了，華盛頓被征服了。」這是黛妃第一次訪美，這一年她才24歲。在查理王子和黛妃來訪的四年前，第一夫人南西參加了他們的婚禮。南西是如何看待王子和公主的婚姻，怎一開始就「太擠了」，藏著第三者。
37年前，1985年，也是11月，雷根總統帶著招待黛安娜後的餘溫， 趕赴日內瓦，和另一巨星碰頭，點燃另一熱情，準備為冷戰版的「戰爭與和平」寫腳本。
這場雷根和戈巴契夫的第一次接觸，是兩人在之後四年共五場峰會的序幕。「意外的和平」中譯本記錄這些「意想不到的談判、突如其來的和平」典藏了細節；老暖男交手，像貓一樣，爪子若隱若現…。
好吧，請翻頁看文章，你可以先播放電影「辛德勒的名單」的主題曲，（要選小提琴大師帕爾曼演奏的），像在告別式現場，送戈巴契夫最後一程；當翻頁看黛妃的文章時，再切換為電影「周末夜的狂熱」主題曲Night Fever，想像她在白宮和約翰屈伏塔共舞時散發的魅力；這都是時代遺產。
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