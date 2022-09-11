悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

1985年11月9日，黛安娜王妃訪美，在白宮大廳與明星約翰屈伏塔共舞；當時的雷根總統與第一夫人南西也正要步入舞池。（Getty Images）

8月30日，全球媒體大幅報導黛安娜王妃逝世25周年，追憶她短暫的一生；這位改變英國 王室傳統的媒體寵兒，即使離世也還是寵兒。

「在所有渴望閱讀關於她每一個字的人中，黛安娜是最飢渴的那位。」本期世界周刊提出另一個並存的觀點「媒體同樣也是黛安娜王妃的寵兒」，在鏡頭蜂擁而至之前，她已擺好了姿態與背景，雙方共舞。當然，你也可以反駁這個看似「褻瀆」黛安娜的觀點。

同一天，一位改變世界與當年世局的領袖年老辭世，全球媒體回到前蘇聯領導人戈巴契夫 身上，倒帶鎖定他的一生與功過、蘇聯與俄羅斯的前世今生、冷戰是誰的勝利。

「因為他，我們才有了許多東西…像是必勝客。」在父子的劍拔弩張下，有智慧的總是老媽。本期世界周刊從戈巴契夫的披蕯廣告中，提供讀者從兩種對立的觀點中，尋找有共識有交集的第三意見。 2022年9月3日，前蘇聯末代領導人戈巴契夫告別式在莫斯科工會大廈的圓柱大廳舉行，他未受國葬禮遇，他兩手緊握的肖像高掛牆上，似看著自己人生的最後一場演出。（Getty Images）

噢，說到交集，我們也找到這兩位同樣改變世界的他和她、老和少，有個交集----雷根總統。

37年前，1985年11月，雷根總統主政，英國王室來的訪客，帶給白宮興奮的氣氛；當時紐約時報頭版圖文並茂報導「英國人來了，華盛頓被征服了。」這是黛妃 第一次訪美，這一年她才24歲。在查理王子和黛妃來訪的四年前，第一夫人南西參加了他們的婚禮。南西是如何看待王子和公主的婚姻，怎一開始就「太擠了」，藏著第三者。

1992年，雷根總統和第一夫人在加州聖塔芭芭拉的自家農場接待戈巴契夫伉儷。（路透）

37年前，1985年，也是11月，雷根總統帶著招待黛安娜後的餘溫， 趕赴日內瓦，和另一巨星碰頭，點燃另一熱情，準備為冷戰版的「戰爭與和平」寫腳本。

這場雷根和戈巴契夫的第一次接觸，是兩人在之後四年共五場峰會的序幕。「意外的和平」中譯本記錄這些「意想不到的談判、突如其來的和平」典藏了細節；老暖男交手，像貓一樣，爪子若隱若現…。

好吧，請翻頁看文章，你可以先播放電影「辛德勒的名單」的主題曲，（要選小提琴大師帕爾曼演奏的），像在告別式現場，送戈巴契夫最後一程；當翻頁看黛妃的文章時，再切換為電影「周末夜的狂熱」主題曲Night Fever，想像她在白宮和約翰屈伏塔共舞時散發的魅力；這都是時代遺產。