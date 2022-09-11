黛妃的「黑羊」=冒險的時尚《王冠》第五季料掀新風潮

1994年，黛安娜身穿黑色露肩小禮服。（Getty Images）

黛安娜王妃去世25年後，她被廣為記載流傳的時尚 風格，比以往任何時候更能引起世人共鳴。時尚界頂級設計師和影響力人物經常將黛安娜的穿著風格當成靈感泉源；過去十年來諸多以英國 皇室為中心的電影和電視連續劇，也不斷確保她的風格裝扮在年輕一代人心中永垂不朽。即將在11月開播的Netflix影集《王冠》（The Crown）第五季，將由伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki)飾演黛安娜王妃；預料又將掀起新一波以「黛妃 」為繆思的時尚風潮。

儘管黛安娜生命短暫，但她結合傳統與前衛的時尚感，幾十年來被廣泛效仿。黛妃生前常穿代表英國上流社會年輕人既時髦又保守的「斯隆遊俠」（Sloane Ranger） 傳統風格襯衫，運動休閒裝扮簡約奢華卻不忘添加美式風格元素。她出自著名美髮師麥奈克（Sam McKnight）之手、登上1991年時尚雜誌（Vogue）封面的經典「黛妃頭」，是20世紀最知名髮型之一。

黛安娜穿的粉紅色針織衫印有「我是奢侈品…很少有人買得起」（I’m a luxury… few can afford）字樣。（截自Pinterest）

兩件毛衣 吸睛全球

黛妃80年代衣著選擇永不過時的冒險風格；她在巴爾莫勒爾（Balmoral）度蜜月穿傳統格紋及她1988年於馬球比賽場合中穿的西裝外套、慈善毛衣、牛仔褲和棒球帽套裝，很快成為時尚模特兒平日衣著選擇、並被眾多街頭潮人採用。

紐約潮牌Rowing Blazers在2020年重新推出黛安娜穿過最著名的兩件毛衣，其中一件粉紅色針織衫印有「我是奢侈品……很少有人買得起」（I’m a luxury… few can afford）字樣，另一件紅底白羊獨有一隻「黑羊」圖案的「害群之馬」（black sheep）毛衣，黛妃曾在1981年首度穿出亮相。這兩件毛衣體現黛妃對世俗詼諧話語的熱愛，迅速吸引全球目光，成為時尚潮流與探究王宮內幕的焦點話題。 1983年，黛妃穿這件紅底毛衣，白羊圖案中有一隻「害群之馬」（black sheep）的黑羊。（Getty Images）

黑色禮服 引起轟動

黛安娜加入英國王室的第一個十年，為世人帶來標誌性時尚時刻；但到了90年代，黛妃穿著轉為更被人深刻記住的「運動奢華」風格：單騎短褲、大學毛衣和厚實運動鞋等等。黛妃的運動裝束迄今幾乎已成現代休閒制服，並得到高級時裝品牌認可。

談到黛妃時尚魅力，非得提她的禮服不可。她深諳如何「用禮服發表聲明」。1981年她與查理王子結婚時長達25呎的婚紗、她在丈夫公開承認婚外情同一晚穿出的黑色露肩「復仇」禮服，立即引起轟動。 1980年，黛安娜與查理王子結婚的前一年。（Getty Images）

但時尚作家葛拉登（Frankie Graddon）表示，或許黛妃為世人傳授的最重要時尚課，是她舊衣新穿的訣竅。從襯衫到舞會禮服，黛安娜經常改造自己最喜歡的單品、製成新款服裝，多次以嶄新樣貌亮麗呈現於公眾眼前。隨著「穿過即丟」文化對環境的負面影響越來越明顯，黛妃「有意識的穿衣之道」，更是我們所需要的那種影響力。