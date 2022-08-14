大仁說財經／3原因 柴油價格比汽油貴

相較汽油，柴油對經濟的貢獻度更大。（路透）

如今大多數駕駛人都只關注以普通燃料填充油箱的高昂成本。但是，加油機板上還有另一種重要的燃料，其全美平均價格目前比汽油每加侖高出1元以上：柴油(Diesel)。

Aptus Capital Advisors股票分析師塞可拉(Joseph Sykora)表示：「柴油為卡車運輸提供動力。它為全球經濟提供動力。」

但柴油不僅對卡車運輸至關重要，它對整個國際運輸也至關重要，因為貨運卡車、貨機和駁船等高承載車輛的引擎大多使用柴油及其化學產品。因此，當全國乃至全球產品運輸變得更加昂貴時，這些運輸車輛所攜帶的產品價格也隨之上漲，從而加劇了通貨膨脹。

柴油價 格長期以來一直比汽油貴，早在包括烏克蘭持續戰爭、煉油廠產能低落和新冠疫情後的能源需求，導致全球石油供應緊張並推高價格之前。但為什麼？

造成價格差異的三個主要原因是：向更清潔的混合柴油過渡、更高的州和聯邦稅收，以及柴油的供需關係。

硫含量 有害環摬

2006年，美國環境保護署(EPA)開始逐步制訂規則，顯著限制柴油燃料的硫含量。EPA這樣做是因為空氣中硫物質濃度升高對人類和環境都有毒。

自2014年以來，EPA規定在美銷售和生產的所有柴油都必須是ULSD(超低硫柴油)，這是一種硫含量限制在百萬分之15的柴油標準。EPA指出，硫含量法規已將有毒物質排放量減少至少90%。

EPA的規定雖明顯有利環境。但降低柴油的硫含量會導致能量密度降低，也就是每加侖燃油經濟性降低，並提高煉油廠的生產成本，從而對價格造成上行壓力。

稅費高 提供維護

拜登 政府最近呼籲國會暫停對柴油和汽油徵收聯邦稅。無論提議的免稅期是否有效，它都會引起人們對稅收本身的關注。

聯邦汽車 燃油消費稅自1993年以來就沒有改變，對汽油徵收18.3分的額外稅，對柴油徵收24.3分。稅收收入支持公路信託基金，這是一個聯邦錢庫，為公路和其他公共交通項目的建設和維護提供資金。

除了聯邦稅，每個州對這兩種燃料都有自己的附加稅；柴油稅平均比汽油高出7.55分。

柴油稅較高是因為配備柴油引擎的主要車輛、貨運卡車和公共汽車比普通汽車汙染嚴重得多，而且道路狀況惡化。

柴油(Diesel)是加油機板上另一種重要的燃料，比汽油貴。（歐新社）

生產慢 供不應求

最後，柴油價格居高不下也歸咎於供需的基本經濟原理：供給不足，再加上需求始終不歇。

在供應方面，與汽油相比，柴油的生產速度偏低。在美國，每精煉一桶原油可生產約19至20加侖汽油。但生產柴油時，這個數字就下降到只有11到12加侖。

在需求方面，柴油及其相關同門兄弟產品有助於製造、種植和運輸幾乎所有消費品。燃料為卡車、火車、工業機械、建築和農業設備、公共汽車、發電機、家庭供暖系統、船舶和軍用車輛的發動機提供動力。

汽油雖然也為美國汽車提供動力，但由於柴油是美國經濟提供動力的主流產品，其價格也會影響我們的日常生活。