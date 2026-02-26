我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

「法國的班克西」 將改造巴黎新橋成「洞穴」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國知名藝術家JR將於今年6月將巴黎熙來攘往的新橋（Pont Neuf）改造成可漫步的「洞穴」，這是暫時且大規模的公共藝術作品。美聯社
法國知名藝術家JR將於今年6月將巴黎熙來攘往的新橋（Pont Neuf）改造成可漫步的「洞穴」，這是暫時且大規模的公共藝術作品。美聯社

法國知名藝術家JR將於今年6月將巴黎熙來攘往的新橋（Pont Neuf）改造成可漫步的「洞穴」，這是暫時且大規模的公共藝術作品，屆時將以岩石幻象覆蓋橋身，輔以音效和數位擴增實境讓人穿越隧道過塞納河，JR說這可能是有史以來最大的沉浸式裝置藝術，將全天開放，為人們提供一種完全不同的新橋行走方式。

美聯社報導，這項名為「新橋洞穴」（Pont Neuf Cavern）的計畫展期為6月6日至28日，全長120公尺，高度達17公尺。

JR的新橋洞穴是對已故裝置藝術家組合克里斯多（Christo）和珍妮-克勞德（Jeanne-Claude）這對傳奇夫妻檔致敬，兩人在1985年以淡金色的織物將新橋和路燈包起來，JR說這個致敬有美學和個人層面，他多年來有幸結識克里斯多，兩人都很敬重彼此的作品。

JR說，要追隨克里斯多夫婦的腳步真的很難，但他會用很不同、自己的方式呈現，而他這次作品的概念是要把礦物和大自然帶回巴黎市中心，新橋洞穴屆時外觀會看起來彷彿被史前岩石覆蓋，人們有內外兩種方式體驗這項裝置藝術，從外面，往新橋前進的人幾百公尺遠就能看到這個巨大的裝置藝術，而在內部，一旦人們進到「洞穴」內，將會走過像隧道的建物，完全沉浸其中。

JR說，這項計畫的主題是人性，關於聚集、連結和人們在共享空間中投射出的東西，典故是哲學家柏拉圖的洞穴寓言，該寓言是關於一群被鎖鏈栓在洞穴旁牆壁的人把投射到牆上的影子視為現實，忽略真實的外在世界，JR用此比做社群媒體平台視覺世界創造的虛假真實，他說洞穴就是人們的手機，大家都把社群媒體的演算法當成真實。

班加爾特（Thomas Bangalter）是新橋洞穴的關鍵合作者，他是法國搖滾樂團「傻瓜龐克」（Daft Punk）的前成員，他負責創作裝置內的聲音；Snap在巴黎的擴增實境工作室正開發擴增實境技術，洞穴內的人將可透過智慧型手機看見和體驗肉眼看不到的影像。

JR是法國家喻戶曉的藝術家，這個名字是他本名「讓-赫內」（Jean-René）的縮寫，他以大型藝術計劃聞名，將巨幅照片貼在建築、邊境牆和屋頂上，而他因為早期從事街頭塗鴉和街頭藝術，不免被和英國街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）比較，讓他也被稱為「法國的班克西」。

法國藝術家JR展示了名為「新橋洞穴」的創作。美聯社
法國藝術家JR展示了名為「新橋洞穴」的創作。美聯社

世報陪您半世紀

班克西 社群媒體 邊境

上一則

佛州西海岸這座小漁村 海鮮愛好者天堂

延伸閱讀

印尼洞穴驚見紅色手印 竟是世界最老、距今6.78萬年前壁畫

印尼洞穴驚見紅色手印 竟是世界最老、距今6.78萬年前壁畫
爬654階峭壁階梯 通往義大利秘境「海神洞穴」

爬654階峭壁階梯 通往義大利秘境「海神洞穴」
男子巴黎凱旋門下揮刀 遭警連開數槍擊斃

男子巴黎凱旋門下揮刀 遭警連開數槍擊斃
特別鎖定華人 巴黎羅浮宮傳2員工涉票券詐騙被捕

特別鎖定華人 巴黎羅浮宮傳2員工涉票券詐騙被捕

熱門新聞

蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。（美聯社）

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

2026-02-23 14:31
好市多。路透

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

2026-02-24 09:15
8項屋主應知的稅務優惠，值得注意的是，有些為2026年調整內容，並反映了大又美法案（OBBB）的變更，將於2027年申報時適用。路透

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

2026-02-25 09:18
黑巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

某些帶苦味食物 新研究：可增強大腦活動

2026-02-23 09:06
網友利用好市多蝦子用剩的蝦頭熬成湯麵。湯麵示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@JANG 'S ）

好市多蝦頭別扔 內行人曝美味食譜：煮麵不用任何調料

2026-02-22 20:05
示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

全美這家連鎖餐廳 魚類選擇遠多於任何速食店

2026-02-23 10:18

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它
華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼