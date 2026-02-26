「法國的班克西」 將改造巴黎新橋成「洞穴」

法國知名藝術家JR將於今年6月將巴黎熙來攘往的新橋（Pont Neuf）改造成可漫步的「洞穴」，這是暫時且大規模的公共藝術作品。美聯社

法國知名藝術家JR將於今年6月將巴黎熙來攘往的新橋（Pont Neuf）改造成可漫步的「洞穴」，這是暫時且大規模的公共藝術作品，屆時將以岩石幻象覆蓋橋身，輔以音效和數位擴增實境讓人穿越隧道過塞納河，JR說這可能是有史以來最大的沉浸式裝置藝術，將全天開放，為人們提供一種完全不同的新橋行走方式。

美聯社報導，這項名為「新橋洞穴」（Pont Neuf Cavern）的計畫展期為6月6日至28日，全長120公尺，高度達17公尺。

JR的新橋洞穴是對已故裝置藝術家組合克里斯多（Christo）和珍妮-克勞德（Jeanne-Claude）這對傳奇夫妻檔致敬，兩人在1985年以淡金色的織物將新橋和路燈包起來，JR說這個致敬有美學和個人層面，他多年來有幸結識克里斯多，兩人都很敬重彼此的作品。

JR說，要追隨克里斯多夫婦的腳步真的很難，但他會用很不同、自己的方式呈現，而他這次作品的概念是要把礦物和大自然帶回巴黎市中心，新橋洞穴屆時外觀會看起來彷彿被史前岩石覆蓋，人們有內外兩種方式體驗這項裝置藝術，從外面，往新橋前進的人幾百公尺遠就能看到這個巨大的裝置藝術，而在內部，一旦人們進到「洞穴」內，將會走過像隧道的建物，完全沉浸其中。

JR說，這項計畫的主題是人性，關於聚集、連結和人們在共享空間中投射出的東西，典故是哲學家柏拉圖的洞穴寓言，該寓言是關於一群被鎖鏈栓在洞穴旁牆壁的人把投射到牆上的影子視為現實，忽略真實的外在世界，JR用此比做社群媒體 平台視覺世界創造的虛假真實，他說洞穴就是人們的手機，大家都把社群媒體的演算法當成真實。

班加爾特（Thomas Bangalter）是新橋洞穴的關鍵合作者，他是法國搖滾樂團「傻瓜龐克」（Daft Punk）的前成員，他負責創作裝置內的聲音；Snap在巴黎的擴增實境工作室正開發擴增實境技術，洞穴內的人將可透過智慧型手機看見和體驗肉眼看不到的影像。