龐貝古城牆面 考古學家發現2千年前「情書」

在義大利南部龐貝考古園區內，一座連接劇院區與斯塔比亞納大道的通道中，發現劇院區牆面上的銘文。歐新社

兩千年前，名為埃拉托（Erato）的女子漫步古龐貝城劇院區街道，當走到一處布滿塗鴉的長廊時，她決定在牆上留下訊息。她寫下「Erato amat」，意為「埃拉托愛著」，結尾本應是她傾慕對象的名字，可惜字跡已隨歷史湮沒。

史密森尼學會（Smithsonian）雜誌報導，這面牆上約有300則刻文，埃拉托的愛情表白是其中之一。西元79年維蘇威火山（Mount Vesuvius）爆發，火山灰掩埋了龐貝，也將這座古城永久封存，房屋、浴場、花園、長椅、雕像與壁畫皆在時間中凝固。

自18世紀起，考古學家持續發挖掘龐貝遺跡，這面特別的牆於1794年被發現；此後數個世紀，專家記錄了約200則刻在牆上的文字，其餘多數因過於模糊而無法辨識。

如今，藉由科技讓部分褪色文字重見天日，成功破解了79則新增文字。魁北克大學歷史學家勒格內克（Marie-Adeline Le Guennec）表示，這凸顯了城市的交流現象，尤其反映出未見於文獻或官方紀錄的群體，同時也揭示當時的羅馬，劇院為公共空間，以及一般人的書寫與文字能力。

龐貝考古園區主管祖克特里格（Gabriel Zuchtriegel）表示，科技是揭開古代世界的關鍵；唯有運用科技，才能讓龐貝昔日的生活記憶得以傳承。

學者指出，新發現的「埃拉托」刻文與牆面其他文字相呼應，其中一段寫著「我匆匆離去，我的薩瓦（Sava），請保重，務必愛我」，另一段則留下名為梅特（Methe）的奴隸的熱情告白，她寫下「心中深愛克雷斯托（Cresto）」，願龐貝的維納斯眷顧他們，永遠和睦相處。

研究指出，這條長達90英尺的通道曾連接龐貝古城兩座劇場，很可能是人們穿梭、漫步、閒談、消磨時光與社交的場所；整面牆布滿塗鴉，但因裝飾灰泥風化，許多文字已消失。

祖克特里格說，這如同布告欄，人們在此留下訊息、歷史、問候、辱罵、圖畫等痕跡。這面牆是龐貝塗鴉的極佳例子，類似標記遍布整座城市；考古學家共發掘逾1萬1000則文字，包括政治評論、愛情宣言、運動口號、笑話與詩作。

紐約時報 曾報導，儘管這些文字多數不具嚴謹歷史價值，卻生動呈現古代義大利 人生活的幽默、粗俗與惡習；部分是家事備忘錄，如某則文字記載了送洗的長袍數量。

龐貝城的牆面文字讀來有如現代的社群媒體 Reddit論壇，其他人也會針對先前留言回應。華盛頓與李大學（Washington & Lee University）古典學家貝內菲爾（Rebecca Benefiel）指出，龐貝人在塗鴉內容上比現代人溫和得多，許多留言都出現「祝賀」（felicter）一詞，祈願對方事事如意。